Sadece 10 Dakikada 1.5 Litre Kola İçen Genç, Hayatını Kaybetti...

Çin'de bir adam, sadece 10 dakikada 1.5 litre kola içtikten sonra hayatını kaybetti. Şimdi bilim insanları, bu ölümün gerçekten kola ile ilgili olup olmadığını tartışıyor!

23 Ekim 2021 23:08

Levent Öztürk