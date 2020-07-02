4K ya da UHD Çözünürlük Tam Olarak Nedir; Ne İşimize Yarar?

4K Ultra HD (ultra yüksek çözünürlük) tanımlaması, piksel sayısının çok yüksek olduğunu tarif etmekte kullanılıyor. Peki, 4K tam olarak ne anlama geliyor, gerçekten bu fazladan piksellere ihtiyacınız var mı?
4K Nedir?
4K özetle daha net görüntü anlamına geliyor ve bunun için ekranda daha fazla piksel (tam olarak 8.294.400) görüntüleniyor. Böylece standart HD'den daha net, daha ayrıntılı bir görüntü oluşuyor.
4K'nın Çözünürlüğü Nedir?
4K, çoğu TV için 3840 x 2160 piksel çözünürlük anlamına geliyor. Karşılaştırma yapabilmeniz için Full HD (1080p) çözünürlüğün 1920 x 1080 piksel çözünürlük sunduğunu hatırlatalım. 4K ekranlarda 1080p'dekinden yaklaşık dört kat daha fazla piksel bulunuyor.
Neden 4K Olarak Anılıyor?
Bunun nedeni, görüntünün yaklaşık 4.000 piksel genişliğinde olması. Daha öncesinde 1080p gibi çözünürlüklerin genişliğe değil yüksekliğe dayandığı doğru, ancak 4K denildiğinde genişlik ele alınıyor. 4K'nın bazen 2160p olarak anıldığını da görebilirsiniz. Bunun biraz kafa karıştırıcı olduğu doğru.
Ek Pikseller Gerçekten Fark Ediliyor mu?
4K yerine çoğunlukla HD içerik izliyorsanız, önemli bir fark görmeyebilirsiniz. Bunun yanında ekrana uzaktan bakıyorsanız, 1080p ile 4K arasındaki farkı seçmeniz mümkün olmayabilir. Bu nedenle 4K TV'de farkı görebilmek için koltuğunuzu yaklaştırmanız veya daha büyük bir ekran boyutunu tercih etmeniz gerekebilir.
Ultra HD ve 4K Arasındaki Fark
"Ultra High Definition" aslında 4K dijital sinema standardının bir türevi. Bununla birlikte yerel görüntüler 4096 x 2160 (4K) çözünürlüğünde iken yeni Ultra HD tüketici formatı, biraz daha düşük olan 3840 x 2160 çözünürlüğüne sahip. Bazı üreticiler bu nedenle 4K etiketi yerine Ultra HD veya UHD'yi kullanmayı tercih ediyor. Yine de 4K daha kalıcı olacak gibi görünüyor.
4K Ultra HD'ye Neden Önem Vermelisiniz?
4K ekranlar çok daha fazla ayrıntıyı görüntüleyebiliyor. Bu ekranların sunduğu görüntü, Full HD'ye kıyasla çok daha net görünebiliyor. 4K'nın önemli bir dezavantajı da yok - daha yüksek çözünürlük, daha iyi görüntü demek.
Şu anki Full HD TV'nizden çok daha büyük bir 4K ekranı koltuğunuzun konumunu değiştirmeden, pikseller görünür hale gelmeksizin izleyebilirsiniz.
Peki ya 8K?
8K ile piksel sayısı, 32 milyona çıkıyor. Bu çözünürlüğün farkını görebilmek için oldukça büyük bir ekrana ihtiyacınız var. Bir süredir sinema salonları gibi sergi piyasasına has olan 8K, yavaşça tüketicilere ulaşmaya başladı ancak 8K ekranların fiyatı hala çok yüksek. Bunun yanında 8K içerik bulmanız halen zor, ancak evinizde en son teknolojiye sahip olmakta kararlıysanız, 8K TV size göre olabilir.
Bu arada kafa karıştırıcı olsa da, 8K TV'lerin de bazen "Ultra HD" olarak isimlendirildiğini söyleyelim.
4K ve HDR Aynı Şey mi?
Hayır, aynı değiller. HDR (yüksek dinamik aralık), bir resimdeki en parlak ve en koyu bölgeler arasındaki farkın artmasını sağlıyor. Yani siyahlar gerçekten karanlık görünürken beyazlar, açık bir gri yerine göz alıcı bir beyaz olarak görüntüleniyor. Böylece ortaya daha yüksek bir derinliğe sahip olan görüntüler çıkıyor.
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