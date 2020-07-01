Eski otobüs artık bir ev! Eski otobüsü karavan yaptılar! Sonuç inanılmaz!

Robbie ve Priscilla, işe gidip gelmek yerine uzaktan çalışma imkanı kazandıklarında, istedikleri zaman istedikleri yere götürebilecekleri bir eve taşınmak istediler. Çift 1998 model Thomas Okul Otobüsünü satın alarak, tekerlekli küçük bir eve dönüştürdüler.
Bu kadar rahat bir ev tasarlayan ve inşa eden iki seyahat meraklısının yaptığı bu yaşam alanı, bazı dairelerden bile çok daha güzel görünüyor. Bu otobüs, günlük yaşamda ihtiyacınız olan her şeyi karşılamak için donatılmış.
"Gerçek Bir Ev Kapısı Bile Ekledik"
Robbie ve Priscilla okul otobüsünü seçtiler, çünkü önümüzdeki birkaç yıl seyahat etmeyi planlıyorlardı ve yeni evlerinin tekerlekleri olan küçük bir ev gibi görünmesini ve o hissi vermesini istiyorlardı.
"Minik evleri seviyoruz ve içinde yaşayanların yaşam tarzına hayran kaldık, bu yüzden 'Neden tekerlekli bir tane inşa etmiyoruz?' diye düşündük . "Hoş bir görünüm vermek için gerçek bir evin kapısını bile ekledik."
"Güvenli ve Özelleştirilebilirdi"
"Bir başka neden de tamamen şebekeden çıkarılmasını ve ihtiyaçlarımıza göre özelleştirilmesini istemiştik. Tipik RV'de bulunmayan bazı özellikler odun sobası, gerçek tuğla duvar, tamamen güneş, gerçek kuvars tezgahı, gerçek fayans, gerçek cam duş kapısı ve daha fazlasıdır. Ayrıca, okul otobüsleri bir kaza durumunda RV'lerden daha güvenli olacak şekilde tasarlandı. "
"Seyahat, Farklı Manzaralar Görmenin Ötesinde Bir Şey"
Günlük yaşamlarının tekdüzeliğinden kopmak zorunda hissettiklerini söyleyen çift şöyle devam ediyor: "Seyahat ederken, yeni yerler keşfederken, yeni yiyecekler denerken, kendimizi yeni kültürlere kaptırırken çok mutluyduk. Yeni şeyler deneyimlemek ve maceralara çıkmak için gelişiyoruz. Seyahat konusunda büyülü bir şey var. Farklı manzaraları görmenin ötesine geçiyor. Sizi değiştiren deneyimler bu. Bir sonraki maceramızı planlamaya hazır gezilerimizden eve gelirdik. Başka bir unutulmaz deneyim için bizi susuz bıraktı. "
"Evcil Hayvanlarımızı Evde Bırakmaktan Nefret Ediyorduk"
Çift otobüsü inşa etmeye başlamadan önce, sahip oldukları her fırsatta seyahat ediyorlardı. "Ama bizi gerçekten rahatsız eden bir şey vardı. Evcil hayvanlarımızı evde bırakmaktan nefret ediyorduk ve uzaktayken onları özlüyorduk." diye açıklıyor Robbie ve Priscilla. "Seyahat etmeye ve yanımızda bulundurmaya devam etmenin bir yoluna ihtiyacımız vardı. "
"Kedimiz ve Köpeğimiz Vardı"
"İnşaata başladığımızda bir köpeğimiz ve bir kedimiz vardı. Artık sadece bir kedimiz var. Köpeğimize yola çıkmayı planlamadan bir ay önce kanser teşhisi kondu ve bundan sonra sağlığı hızla kötüleşti. Otobüs yolculuğuna çıkamadı ama kalbimizde. "
İnşa Bir Buçuk Yılda Tamamlandı
Otobüsü yeniden şekillendirmek ve yaşanabilir hale getirmek bir buçuk yıl sürdü, ancak bazen çok fazla mola verdiler. "Ara vermeden yapsaydık, muhtemelen bir yıl olurdu" dediler.
Bu süre zarfında, eski okul otobüsünü gerçekten bir eve dönüştürdüler. Yaşam alanı 6 360 watt güneş paneli ile güçlendirildi, 8 6V 315AH Truva pilleri ile donatıldı.
Otobüsün bir A / C tavanı vardı, bu yüzden soğutma bir sorun değildi. Sıcak tutmak için bazı adımlar atıldı: "İki ısıtıcımız var. Bir propan deniz ısıtıcısı ve odun sobası / ısıtıcısı, "dedi Robbie ve Priscilla. "Propan ısıtıcı soğuk sıcaklıklar içindir, ancak çok soğuk değildir. 33 derece ve rahat bir gece kullandık. "
Bundan daha soğuk olsaydı, çift muhtemelen odun sobasında bir ateş yakardı. "O, otobüsü o kadar çok ısıtıyor ki henüz kullanmamız gerekmiyor. Bu kışı bekliyoruz."
"10 Ay Boyunca Yoldaydık"
Robbie ve Priscilla, "21 Mart 2019'da evimizi Orlando, FL'de bıraktık ve Doğu Sahili'ne yöneldik. Neredeyse 10 ay boyunca yoldaydık ve Cape Breton, Nova Scotia'ya kadar seyahat ettik. Bir gezi yapmadan 137 farklı şehri ziyaret ettik. Sadece akışa kapıldık."
Çift daha sonra birkaç aylığına eve döndü: "2020'nin başında birkaç yurtdışı gezisi planladık ama sadece Brezilya gezilerinden birine gittik. Diğerleri koronavirüs pandemisi nedeniyle iptal edildi."
Aslında şu anda Batı Yakası'nda olmaları gerekiyordu, ancak programları 4 ay boyunca beklenmedik bir şekilde seyahate çıkmaktan biraz uzak.
"İşimizi ve yatırımlarımızı internete sahip olduğumuz sürece uzaktan yönetebiliyoruz. Her yerde olabiliriz. Kesinlikle benzer bir şey yapmak isteyen, ancak uzaktan çalışamayan birçok insan için çalışan bir seçenek. "
2 Kez Karavanı Satmaya Karar Vermişlerdi
Robbie ve Priscilla bu süreçte neredeyse her şeyden 2 kez vazgeçtiler. "Bir ara, bizim otobüsümüz Craigslist'te listelenmişti çünkü pencerelerimiz sızdı ve sızıntıyı nasıl durduracağımızı bulamadık. Kaldırmak, temizlemek ve yeni kalafatla yeniden yapmak da dahil olmak üzere her şeyi denedik, ancak yine de sızdırıyorlardı. Çok düşündükten sonra ilandan kaldırdık ve tüm pencereleri yenilemeye karar verdik. İşe yaradı! Görünen o ki, eski mühürler çürümüştü ve su geçmeye devam etti. Yeni pencereleri kurduktan sonra, yola koyulduk."
"Yapıyı tamamladıktan sonra sorunla daha karşılaştık. Otobüs bitti ve biz bu konuda son derece heyecanlıydık ama sonra motorumuzun üflemeli contası olduğunu öğrendik ve yenisine ihtiyacımız vardı. Otobüs aylarca dükkandaydı. Şimdi yeni bir motorumuz var. "
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