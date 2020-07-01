Eski otobüs artık bir ev! Eski otobüsü karavan yaptılar! Sonuç inanılmaz!

90'lardan kalma okul otobüsünü eve dönüştüren çift, 10 ayda 137 farklı şehri gezdi. Bu sırada evcil hayvanlarından da uzak kalmayan çift, yaşadıklarını anlattı. İşte eski otobüsten karavan yapımı ve muhteşem sonuç!