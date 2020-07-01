iPhone 12, Şimdiye dek Hiç Bir iPhone'da Olmayan Bu Özelliğe Sahip Olacak

iPhone 12 tanıtımına az bir süre kala, Apple'ın yeni telefonu için öne sürülen bu iddia ortalığı karıştırdı. Buna göre iPhone 12 ile Apple, bugüne kadarki akıllı telefonlarda hiç kullanmadığı bu özelliğe de yer verecek.