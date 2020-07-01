iPhone 12, Şimdiye dek Hiç Bir iPhone'da Olmayan Bu Özelliğe Sahip Olacak

Apple'ın bu sene eylül ayında tanıtması beklenen iPhone 12 için sızıntılar tam hız sürüyor. Telefonun yüksek tazeleme hızı sağlayan 120Hz ProMotion adı verilen ekran ile geleceği söylenirken, Cupertino devinin yaklaşan akıllı telefonu hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Buna göre iPhone 12'de 4K çözünürlükte 240 fps video kaydı yapılabilecek ve bunu yapan ilk telefon olacak.
Farklı kaynaklardan gelen bilgilere göre iPhone 12 önemli video kayıt özelliklerine sahip olacak. Daha iyi lenslerle fotoğraf ve video kalitesini arttırmayı amaçlayan Apple, öte yandan iPhone 12'de 120fps ve 240 fps video kayıt seçeneklerini 4K çözünürlüğü için de sunacak. Şu an iPhone 11 Pro ile 240 kare hızda 1080p, yani Full HD çözünürlüğünde video kaydı yapılabildiği düşünüldüğünde, bu önemli bir gelişme.
Bunun yanı sıra iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modelleri için ProMotion ekranlarının üretim durumları ile ilgili de yeni bilgi mevcut. Buna göre her 2 telefonun da ekran testleri başarılı olmuş, iPhone 12 için ise testler devam ediyor.
Son olarak iPhone 12'lerin kutusundan şarj cihazı ve EarPod'lar çıkmayacağı da gelen bilgiler arasında. Eğer bu gerçek olursa, iPhone 12 satın almayı düşünenler, telefonu şarj etmek ve müzik dinlemek için ayrıca ödeme yapmak zorunda kalacak.
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