50.000 TL Ödül Havuzuyla Supradyn Energy PUBG Protality Series Başlıyor!

Türk PUBG sahnesi için eSports360 tarafından PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS (PUBG)'nin desteği ve Supradyn Energy'nin ana sponsorluğu ile hayata geçen Supradyn Energy PUBG Protality Series, Türkiye'de daha önce yapılmış turnuvalardan daha geniş çaplı ve profesyonelliği öne alan bir formatta oyuncularla buluşuyor.