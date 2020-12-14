50.000 TL Ödül Havuzuyla Supradyn Energy PUBG Protality Series Başlıyor!

Türk PUBG sahnesi için eSports360 tarafından PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS (PUBG)'nin desteği ve Supradyn Energy'nin ana sponsorluğu ile hayata geçen Supradyn Energy PUBG Protality Series, Türkiye'de daha önce yapılmış turnuvalardan daha geniş çaplı ve profesyonelliği öne alan bir formatta oyuncularla buluşuyor.
Supradyn Energy'nin 2019 yılından beri sürdürdüğü Gaming ve Espor projelerinde yeni bir nokta olan Supradyn Energy PUBG Protality Series, rekabetin doğasında var olan fiziksel ve mental dinamikleri ve zorlu koşullarda başarılı olma mottosunu merkeze alıyor.
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50.000 TL nakit ödül havuzu sunan Supradyn Energy PUBG Protality Series'de rekabetin dozu ilk maçtan itibaren sınırları zorlayacak. 12 Aralık 2020 tarihinde kayıtları açılan turnuva, 64 takımlık bir mücadele ile 25 Aralık'ta Açık Elemeler ile devam edecek.
- Açık Elemeler Aşama #1: 25.12.2020 - 28.12.2020 - 20:00 TSİ
- Açık Elemeler Aşama #2: 05.01.2021 - 06.01.2021 - 20:00 TSİ
Açık Eleme aşamalarını geçen 16 Takım, PUBG Türkiye Invitational Sonbahar Kupası'nın en iyi 8 takımıyla beraber 24 takımı oluşturacak. 3 gruba bölünecek takımlar 6 gün boyunca birbirleri ile mücadele edecekler. Bu aşamada en iyi 16 takım, Final Aşamasına geçecek.
- Grup Aşaması #1: 23.01.2020 - 24.01.2021
- Grup Aşaması #2: 30.01.2021 - 31.01.2021
- Grup Aşaması #3: 06.02.2021 - 07.02.2021
4 günlük bu aşamanın ardından aşamayı lider bitiren takım, aslan payını ve PUBG Türkiye sahnesinin 2020'deki en prestijli şampiyonluğunu kazanmış olacak.
- Final Aşaması #1: 20.02.2021 - 21.02.2021
- Final Aşaması #2: 27.02.2021 - 28.02.2021
Eğer siz de bu kapışmada yerinizi almak istiyorsanız, protality.gg/kayitol/ adresinden kayıt olabilirsiniz.
Supradyn Energy PUBG Protality Series Sezon 1 hakkında daha fazla bilgi almak isteyen oyuncular, protality.gg web sitesinden gelişmeleri takip edebilirler. Aynı zamanda kayıt aşamasından sonra açıklanacak yayın takvimine göre maçları twitch.tv/pubgtvturkiye adresinden takip edebilirsiniz.
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