The Witcher'dan yine üzücü haber! Henry Cavill çekimlerde yaralandı

The Witcher 1. sezonu ile gündem yaratan bir dizi oldu ve ardından hemen 2. sezonçekimleri başladı. Dizinin 2. sezon çekimleri devam ederken virüsten kaynaklı ertelemeler yaşandı. Screenrant'ta yer alan habere göre The Witcher'ın heyecanla beklenen 2. sezon çekimlerinden yine hayranları üzen bir haber geldi.
ŞİMDİ DE HENRY CAVILL SETTE YARALANDI
Rivialı Geralt rolünü oynayan Henry Cavill'in 2. sezonu çekerken yaralandığı bildirildi. The Sun'a göre Cavill, saldırı parkurundayken bacağını yaraladı. O sırada emniyet kemeri takıyordu ve yerden 6 metre yüksekti. Bir kaynak, olayın ambulans gerektirmediğini, ancak Cavill'in The Witcher'daki rolü için gereken ağır zırhı giyme yeteneğini etkileyeceğini söyledi.
Deadline'dan bir rapor, bunu "küçük bir bacak kası yaralanması" olarak nitelendirdi ve Cavill'in kısa bir süre için dinleneceğini ancak The Witcher'ın onun etrafında üretime devam edeceğini belirtti.
THE WITCHER 2. SEZON 2021 YILINDA İZLEYİCİ İLE BULUŞACAK
Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski'nin aynı adlı kitaplarına dayanan The Witcher 1. sezon, izleyici açısından başarılıydı. Özellikle Cavill'in performansını birçok kişi övdü. Belki de dizinin başarılı olacağını düşünen Netflix, daha ilk sezonu daha yayınlanmadan önce The Witcher'ın 2. sezonu için yeniledi.
The Witcher 2.sezon, 2021'de başlayacak ve sezon 1 ile aynı sayıdaki sekiz bölümden oluşacak.
DİZİNİN 2. SEZONU BİRÇOK KESİNTİYE UĞRADI
The Witcher 2.sezon çekimleri 2020'nin başlarında başladı ancak koronavirüs salgını nedeniyle durduruldu. The Witcher aktörü Kristofer Hivju, neredeyse her dizi ve filmin çekime ara vermesine ek olarak virüs için pozitif test yaptığını açıkladı.
Çekim, yaz sonuna kadar tekrar başlayamadı ve birkaç ay boyunca başarıyla devam etti. Ancak Kasım ayı başlarında, The Witcher 2. sezonun çekimlerini yine durdurdu, bu sefer diziyle ilgili dört kişinin pozitif çıkması nedeniyle. Çalışmalar birkaç hafta sonra yeniden başladı, ancak şimdi 2. sezon başka bir zorlukla karşı karşıya gibi görünüyor.
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