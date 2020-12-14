The Witcher'dan yine üzücü haber! Henry Cavill çekimlerde yaralandı

Netflix'in en sevilen dizilerinden The Witcher 2. sezon çekimleri devam ederken üzücü bir haber geldi. Rivialı Geralt rolünde izlediğimiz Witcher yıldızı Henry Cavill'in 2. sezon çekimleri sırasında yaralandığı ancak yapımın devam edeceği bildirildi...