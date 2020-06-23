599 TL Fiyatlı Kulaklık OPPO Enco W31 Nasıl? İşte OPPO Enco W31 İncelemesi!

OPPO'nun iddialı kablosuz kulaklığı Enco W31 ne kadar iyi? Enco W31'i tüm özellikleriyle inceledik, sizden istenen şarkıları dinledik ve tüm detaylarından bahsettik. İşte OPPO Enco W31 özellikleri, fiyatı ve müzikal performansı!

23 Haziran 2020 16:00

Ercan Uğurlu