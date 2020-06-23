599 TL Fiyatlı Kulaklık OPPO Enco W31 Nasıl? İşte OPPO Enco W31 İncelemesi!

Şu sıralar birbiri ardına piyasaya çıkan kablosuz kulaklıklardan biri de OPPO'nun Enco W31 modeli oluyor. Özellikle fiyatıyla rakiplerine göre daha avantajlı bir model olan Enco W31, elbette bu çerçevede özellikler içeriyor. Baktığımızda, 599 TL'lik fiyatıyla Freebuds 3i veya HONOR Magic Earbuds'tan daha ucuz olan kulaklık, rekabet bakımından daha çok Xiaomi Airdots veya Realme Buds Air gibi modelleri karşısına alıyor ki, sağladığı performansla da bunu karşılıyor.
OPPO Enco W31 Tasarımı Nasıl?
İncelemeye hemen tasarımından başlayacak olursak, gayet güzel bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Daire şeklinde bir şarj kutusu ile birlikte gelen Enco W31, kulaklık tasarımıyla da rakiplerinden nispeten ayrılıyor. Kulak uçlarının oval yapısı ve daha ince hatlarıyla kulağa daha iyi oturan Enco W31, tasarım yönüyle gayet beğendiğimiz bir kulaklık oldu. Uzun kullanımlarda kesinlikle rahatsız etmeyen, hareket halindeyken de kulaktan düşmeyen bir model olan Enco W31, kutu içeriğinde 3 farklı boyutta silikon kulak başlına da yer veriyor. Bu arada kulaklığın şarj kutusu da son dönemde incelediğimiz kablosuz kulaklıklar kadar afili değil, daha sade tasarlanmış ve plastik yapısıyla da daha naif. Burada tercih sizin olacak.
OPPO Enco W31'in tasarımına yönelik önemli özelliklerinden biri, IP54 sertifikalı bir ürün olması oluyor. Böylece su sıçramalarına karşı dayanıklı olan kulaklık, yağmurda veya spor esnasında kullanıma uygun.
OPPO Enco W31 Özellikleri Neler?
OPPO Enco W31'i telefona bağlaması çok kolay. Halihazırda OPPO marka bir telefon kullanıyorsanız daha hızlı bağlantı seçeneğiniz var. Fakat halihazırda diğer akıllı telefonlarla eşleştirirken de zahmet çekmiyorsunuz.
Kulaklığı eğer ilk kez bir cihazla eşleştirecekseniz, kutunun kapağını açtığınız anda çevre cihazlarını aramaya başlıyor. Telefonunuzu Bluetooth'u üzerinden kolayca bulup hemen bağlantı kurabiliyorsunuz.
Bluetooth 5 desteği gösteren kulaklık, 10 metrelik menzile sahip. Bunu denedik ve gerçekten de daha öncesinde bir kopma ile karşılaşmadık. Ancak bulunduğunuz yerden bir alt veya bir üst kata çıkarsanız ise doğal olarak kopuyor, onu da söyleyelim.
Enco W31, kızılötesi optik sensörleri ile kullanım algılama özelliğine sahip. Kulaklıklar ile müzik dinlerken, kulağınızdan çıkartırsanız müzik duruyor, taktığınızda devam ediyor. Ayrıca sağ kulaklığa çift tıklarsanız şarkı değiştirebiliyorsunuz, 3 kez tıklarsanız ise sesli asistanı açabiliyorsunuz.
Kulaklıkta ayrıca mod seçimi de var. Sol kulaklık üzerine iki kez tıkladığınızda dengeli ses modu ve bas modu arasında geçiş sağlayabiliyorsunuz. Özellikle pop ve enstrümental müzik dinlerken denge modu, elektronik ve rock müzik türü dinlerken bas modu iyi seçim olabiliyor. Elbette bunun yanında telefonunuzun ekolayzır ayarını iyi yaptıysanız daha iyi bir ses performansı sağlayabiliyorsunuz.
OPPO Enco W31 Performansı Nasıl?
Şimdi gelelim OPPO Enco W31'in ses performansına. Öncelikle şunu yeniden hatırlamak lazım, her ürünü sınıfı dahilinde ve fiyatıyla değerlendirmek gerekiyor. O nedenle diyemeyiz ki, Enco W31, kendinden daha pahalı olan FreeBuds 3i, Honor Magic Earbuds veya Galaxy Buds Plus gibi modellere göre daha iyi ses performansı sağlıyor. Fakat ayarındaki diğer kulaklıklara baktığımızda, Enco W31'in kendinden memnun bırakacağını söyleyebiliriz.
Şöyle ki, 1 hafta kadardır Enco W31'i kullanıyoruz. Hem telefon, hem bilgisayar ile bağlama fırsatı bulduk ve bu süre içinde diğer pahalı rakipleriyle de kıyaslamalarda bulunduk. Öncelikle bizde bıraktığı ilk izlenim, kulaklığın çok rahat olması oldu. Kulakta hiç baskı hissetmiyor ve bazı kulaklıkların yarattığı basınç hissiyatı yer almıyor. Ayrıca kulaktan düşecekmiş endişesi de yaşamıyorsunuz.
Ses performansı ise, hem bas hem dengeli modda iyi seviyede. Fakat üst seviye çok harika tizler beklemeyin. Vokal sesler güzel, tizler daha zayıf, baslar şarkıya göre kendini hissettiriyor. Enstrümental müziklerde ise özellikle keyif alabildiğiniz kulaklık, Spotify gibi iyi müzik servisleriyle iyi bir uyum yakalıyor. Yalnız şu var ki, yüksek volümde dinliyorsanız, tizler ne yazık ki bazı şarkı ve müziklerde kulak tırmalayabiliyor. Elbette dinlediğiniz müziğe göre de bu değişkenlik gösteriyor. Özellikle çok fazla enstrümanın yüksek perdeden yer aldığı sahnelerde karşılaşıyorsunuz bununla. O nedenle sesi bu zamanlarda biraz da olsa kısmak istiyorsunuz.
Hatırlarsanız Intragram hesabımdan OPPO Enco W31 ile hangi müzikleri dinleyeyim diye sizlere sormuştum. Kulaklığın performansını da sizlerden gelenler üzerinden yaptım. Bunlardan Rihanna - S&M'de özellikle bas modunda çok başarılı işler yaptığını gördüğüm kulaklık, bas performansını bu tür şarkılarda ortaya çıkartabiliyor. Ama mesela bir diğer istek Daft Punk – Lose Yourself to Dance ve diğer bir istek olan Eminem – 'Till I Collepse şarkılarında, yüksek tiz ve özellikle clap sesleri, yüksek seste rahatsız edici olabiliyor.
Şimdi hepsini yazmayalım ama Türkçe tarafında da mesela Gemiler şarkısında Teoman'ın sesini yükselttiği çıkış noktalarında sesi bir – iki tık kısmanız gerekiyor, ama mesela Birol Namoğlu'nun Muhtemel Aşk şarkısına bir daha aşık oluyorsunuz falan.
Kulaklığın telefonla konuşma performansına gelirsek ise gayet kabul edilebilir durumda olduğunu söyleyebiliriz. Konuşmanızın rüzgardan en az etkilenmesi için üzerinde çift tarafta yüksek hassasiyetli mikrofon bulunduran kulaklık, arka plan gürültüsünü de elinden geldiğince engelliyor. Yaptığımız telefon görüşmelerinde karşı tarafın sesi bize net şekilde ulaşırken, bizim sesimiz de karşı taraftan, sokak ortasındayken bile iyi şekilde duyulabiliyordu. Fakat bunun kristal berraklığında olduğunu söylersek yalan söylemiş oluruz. Daha pahalı rakipleri bu konuda daha iyi.
Kulaklığın ses izolasyonu nasıl derseniz, çevre seslerinden etkileniyorsunuz; özellikle trafikte ve metrobüsteyseniz, çevre seslerini duymanız bu tip bir kulaklık için gayet olağan. Benzer konu incelediğimiz Huawei Freebuds 3i modeli için de geçerli.
OPPO Enco W31 Pil Ömrü
OPPO Enco W31'in pil ömrü ise gayet ideal. Kulaklıklardaki batarya kapasitesi 25 mAh. Şarj kutusu ise 350 mAh kapasitesinde bir bataryanın sahibi. Kulaklıklar için söylenen süre 3.5 saatlik pil ömrü sunduğu yönünde. Elbette bu ses yüksekliği gibi kullanım şartlarına bağlı olarak değişecektir. Bizim yaptığımız ortalama kullanımla 3 saat civarında sonuç alabildik; bu süre de gayet ideal.
Kulaklık, şarj kutusuyla beraber ise toplamda 15 saate kadar pil ömrü sağlayabiliyor. Günlük ortalama 1.5 saat süre ile kullandığımızda 10 günün sonunda şarjı anca bitti. Şarj ederken ise, bataryanın tam kapasite dolması için gereken süre 2.5 saat kadar. Ancak 10 dakikalık şarj ile 1 saatten fazla çalma süresi elde edebiliyorsunuz.
Sonuç
Toparlayacak olursak OPPO Enco W31, 599 TL fiyat etiketine sahip bir kablosuz kulaklık. Bu fiyattaki rakipleriyle fiyat/performans bakımından iyi bir dengede duruyor. Ancak elbette üst fiyat bandındaki rakipleri kadar iyi performans sağlamadığını söylemek gerekiyor. Yalnız tasarımıyla ayrı tutalım; çok rahat tutan bir tasarımı var gerçekten de.
Ses performansını özetleyecek olursak, odyofillere göre olmadığı gayet açık, ancak daha üst fiyatlı modelleri tercih edemeyenler tarafından ortalama ve ideal modellerden biri olmayı başarıyor OPPO Enco W31. Tiz seslerde çok iyi değil, bas sesleri ve vokal sesleriyle ise tatmin edici bulduğumuz kulaklık, pil performansıyla da kendinden memnun bırakacaktır.
CHIP Online Notu: %80
+ Çok rahat
+ Pil ömrü
+ Basit kontroller
+ Kolay eşleşme
+ Su dayanıklılığı
+ 2 farklı mod seçeneği
+ İdeal pil ömrü
- Ses seviye kontrolü yok
- Yükses seste tizler rahatsız edici
Kimler OPPO Enco W31 Satın Almalı?
Kablosuz kulaklıklar arasında 800 TL fiyat bandına çıkamayan müzik severler tarafından rahatlıkla değerlendirilebilir.
OPPO Enco W31 Alternatifleri Neler?
OPPO Enco W31'e alternatif olarak, Oppo Realme Buds Air, Xiaomi Airdots ve Samsung Galaxy Buds gibi modelleri de değerlendirebilirsiniz.
OPPO Enco W31 Teknik Özellikleri
Sürücü 7 mm sürücü
Bağlantı Bluetooth 5.0
Pil Kapasitesi 25 mAh (kulaklık) / 350 mAh (şarj kutusu)
Çalma Süresi 3.5 saat / 15 saat (şarj kutusu)
Şarj Süresi 2.5 saat
Şarj Bağlantısı USB-C
Gürültü Engelleme Yok
Su Dayanıklılığı IP54
Ağırlık 50 gr.
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