5G'nin Altın Çağı Başlıyor: 2025 Yılı İçin 5G Telefon Raporu Açıklandı!

Juniper araştırma şirketi tarafından hazırlanan rapora göre, 2025 yılına gelindiğinde 5G destekli telefonlar, tüm kullanımda cep telefon gelirlerinin yarısından fazlasını oluşturacak.
Analistler 5G cep telefonu gelirlerinin bu yıl içinde 108 milyar dolar seviyesinde olduğunu söylerken, önümüzdeki 4 yıl içinde bu rakamın 337 milyar dolara çıkacağını söylüyor. 5G destekli telefonların kullanımının artmasının arkasındaki nedenin, önümüzdeki 4 yıl içinde bu teknolojinin daha uygun fiyatlı akıllı telefonlarda da görülebileceği ile ilişkilendirilirken, Android telefonların fiyatlarının da büyük ölçüde düşmesi bekleniyor.
Öyle ki, 2025 yılına kadar Android akıllı telefon fiyatlarının Apple muadillerine göre yüzde 6 oranında daha düşük olacağı raporda yazılırken, Android cihazların Latin Amerika gibi bölgelerde yaygınlığını artıracağına inanılıyor.
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