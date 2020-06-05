5G Baz İstasyonları İçin "Hafta Sonu Alarmı" Verildi: Saldırı Olabilir!

ABD'deki 5G baz istasyonlarının, bu hafta sonunda saldırıya uğrama ihtimaliyle ilgili gündeme düşen korkutucu haberler, beraberinde bir de ciddi uyarı getirdi.

ABD'deki 5G Baz İstasyonları için Saldırı Uyarısı

NATE: İletişim Altyapı Müteahhitleri Derneği, Global 5G Protesto Günü'nde ABD'deki bazı baz istasyonlarının saldırıya uğrayabileceği konusunda ciddi bir uyarıda bulundu. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan NATE, ABD, Kanada, İngiltere, Çin, Singapur, Bahamalar, Porto Riko, Gana, İsrail, Jamaika, Nijerya, Suudi Arabistan ve Trinidad'daki firmaları temsil ediyor. 

NATE'nin patronu Todd Schlekeway, yaptığı bir açıklamada mobil hizmet sağlayıcılardan ve baz istasyonu şirketlerden 5G protesto günüyle ilgili dedikodular duyduklarını söylüyor.

Komplo teorilerinin aksine, radyo dalgalarının korona virüsüyle bir ilgisinin olmadığı biliniyor. Facebook, YouTube ve Twitter, bu tür yanlış bilgilendirmeleri platformlarından kaldırmak için çalışıyorlar.

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