5G Baz İstasyonları İçin "Hafta Sonu Alarmı" Verildi: Saldırı Olabilir!

ABD'deki 5G baz istasyonlarının, bu hafta sonunda saldırıya uğrama ihtimaliyle ilgili gündeme düşen korkutucu haberler, beraberinde bir de ciddi uyarı getirdi.