Bugün ay tutulması var: Ay tutulması saat kaçta gerçekleşecek?

5 Haziran Cuma günü (bugün) gerçekleşecek ve Türkiye'den de gözlemlenebilecek olan kısmi gölgeli Ay tutulması saat kaçta başlayacak? İşte Beklenen ay tutulması ile ilgili bilmeniz gereken her şey.