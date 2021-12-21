5G'den Korumayı Vaat Eden "Sözde" Cihazlar, Tehlikeyi Kendileri Getiriyor!

Hollanda nükleer enerji bakanlığı, radyasyon yoluyla sahiplerine zarar verebileceği düşünüldüğünden, 5G karşıtı "anti-5G aksesuarlarını" yasakladığını duyurdu!

Anti-5G cihazları, çok da "anti" değilmiş!

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