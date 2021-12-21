5G'den Korumayı Vaat Eden "Sözde" Cihazlar, Tehlikeyi Kendileri Getiriyor!

Hollanda nükleer enerji bakanlığı, anti-5G kolye, bilezik, kol bandı ve göz maskelerini, kullanıcılarına zarar verebileceği gerekçesi ile yasakladı.
Bakanlık, Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM) tarafından yapılan bir araştırmada bu sözde radyasyondan korunma cihazlarının birçoğunun aslında kendilerinin "radyoaktif malzemelerden veya atıklardan" zararlı seviyelerde iyonlaştırıcı radyasyon yaydığının bulunduğu ortaya çıktı. Her ne kadar seviyeler düşük olsa da, bunları sürekli giymek, uzun dönemde bireylere zarar verebilir.
Yapılan açıklama, "Test edilen tüketici ürünleri radyoaktif maddeler içeriyor ve bu nedenle sürekli olarak iyonlaştırıcı radyasyon yayıyorlar, böylece kullanıcıyı radyasyona maruz bırakıyorlar. İyonlaştırıcı radyasyona maruz kalmak olumsuz sağlık etkilerine neden olabilir" şeklinde.
Yasaklanan ürünler arasında Energy Armor uyku maskesi, Quantum kolye ve Magnetix tarafından üretilen çocuk bilezikleri yer alıyor.
Kısacası 5G'nin aşırı radyasyon yaydığına yönelik temelsiz iddialara inananlar için piyasaya sürülen bu tip cihazlar, aslında kendileri tehlike saçıyor.
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