5G'li İlk Samsung, Galaxy S10 Olmayacak!
5G'li İlk Samsung telefonu Galaxy S10 olmayacak; peki ne olacak? İşte Samsung Mobile CEO'su DJ Koh'tan yeni ipuçları.
Dünyanın önde gelen mobil hizmet sağlayıcıları, ticari 5G ağını önümüzdeki aylarda devreye sokmaya hazırlanıyorlar. Bu sırada gözler, 5G ağlarından faydalanacak yeni nesil telefonlarda.
2019'un ilk yarısında en az birkaç amiral gemisi telefonun 5G desteğiyle gelmesi bekleniyor. Samsung Galaxy S10'un 5G ağlarını destekleyen telefonlardan biri olması muhtemel, ancak firma yaptığı açıklamada 5G'li ilk Samsung telefonunun Galaxy S10 olmayacağını doğruladı. Güney Kore'deki mobil sağlayıcılar, 5G ağlarını Mart 2019'da açmayı planlıyorlar. Samsung, ülkedeki ortaklarıyla ilk 5G telefonunu üretecek firma olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Samsung'un mobil kolunun patronu DJ Koh, Galaxy S10'un ilk Samsung 5G telefonu olmayacağını söylüyor.
Koh, bu unvanın başka bir cihaza ait olacağını söyledi ancak bunun beklenen katlanan telefon olup olmadığını belirtmedi. Aynı etkinlikte Koh, gerçek anlamda katlanabilen telefonu ilk üreten firma olmak istediklerini belirtti.
Note ve S Serisi Birleşmeyecek
Koh, Galaxy S10+'ın kendi türünün son cihazı olacağı iddialarına da açıklık getirdi. Dedikodular, bir süredir Galaxy S ve Galaxy Note serisinin bir araya gelebileceğinden bahsediyordu. Ancak Koh, "yakın bir gelecekte S serisini yılın ilk yarısında, Note serisini yılın ikinci yarısında piyasaya sürmekle ilgili bir değişiklik olmayacak," diyerek dedikoduların boş olduğunu gösterdi ve durumu netleştirdi.
Zeynel A. Öztürk
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