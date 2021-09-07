6 VPN Hizmetine Yasak Geldi: Rusya, İnternet Üzerindeki Baskıyı Artırıyor!

Rusya, yaklaşan parlamento seçimlerinin arifesinde çok tartışılacak bir karara daha imzasını atarak 6 popüler internet hizmetini yasakladı!

Rusya'dan 6 VPN'e yasak geldi!

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