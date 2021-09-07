6 VPN Hizmetine Yasak Geldi: Rusya, İnternet Üzerindeki Baskıyı Artırıyor!

İletişimin denetiminden sorumlu Rus federal kurumu Roskomnadzor, internetteki bilgi akışı üzerindeki kontrolünü güçlendirmek için yaptığı son hamle ile, altı VPN hizmetine erişimi engelledi. Roskomnadzor tarafından yayınlanan bir basın notuna göre ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, Hola VPN ve IPVanish VPN engellenmiş durumda. Roskomnadzor'un açıklamasında engellenen hizmetlerin çocuk pornografisi ve narkotik ilaçlar gibi yasaklı içeriğe erişmek için kullanılabileceği öne sürülüyor.
Bloomberg, yasağın ülkenin bu ayın sonlarında yapılacak parlamento seçimlerine hazırlanırken geldiğini ve bağımsız medya gruplarına yönelik bir dizi kısıtlamayı takip ettiğini öne sürüyor. Bu yasak ve kısıtlamaların yanı sıra, Google ve Apple'ın her ikisinin de Roskomnadzor'un yönergelerini ihlal ettiği iddia ediliyor.
NordVPN, Bloomberg'e e-postayla gönderdiği açıklamasında, "VPN'leri engelleme planları, çevrimiçi iletişim üzerindeki hükümet kontrolünü güçlendirmeye yönelik bir harekettir" deniyor ve ülkenin, mahkeme emri olmadan web sitelerini yasaklamasına olanak tanıyan bir dizi yasaya sahip olduğu ekleniyor.
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