6 Yeni Koroanvirüs Türü Daha Bulundu. Ama Şimdilik Korkmaya Gerek Yok!

Araştırmacılar, yarasalar üzerinde yaptıkları araştırmalar sonucunda, 6 yeni koronavirüs türü daha bulduklarını açıkladılar. Ama görünüşe göre şimdilik, bu 6 yeni koronavirüs türü için endişelenmeye gerek yok.