6 Yeni Koroanvirüs Türü Daha Bulundu. Ama Şimdilik Korkmaya Gerek Yok!

Myanmar'ın yarasa nüfusunda, daha önce tanımlanmamış olan altı yeni Koronavirüs (Coronavirüs) türü bulundu. Her ne kadar bu yeni virüs türlerinin diğer hayvan türlerine atlama yeteneği veya insanlara bulaşma yeteneği henüz bilinmiyor olsa da, araştırmacılar bu virüslerin SARS, MERS veya COVID-19'a sebep olan türler ile yakından ilişkili olmadığını belirtiyor.
Bulgular, yarasalarda muhtemelen binlerce Corona Virüs türü olduğunu öneriyor ve PLOS One'ın söylediğine göre bunların pek çoğu henüz ortaya çıkartılmış değil.
Uluslararası bir bilim insanı ekibinden oluşan, AB tarafından yönetilen, salgın olma potansiyeli taşıyan yeni virüsleri bulmayı hedefleyen PREDICT Projesi, yeni Corona Virüs türlerini Linno Mağarasında buldu. Özellikle yarasalar, kamu için tehlikeli olabilecek virüsler açısında doğal kaynak olarak görülebilecek eşsiz bir yaşam tarzına sahip.
Mayıs 2016'dan Ağustos 2018'e kadar araştırmacılar, alınan 750 tükürük ve dışkı örneği topladı ve bunların içerisinde pek çok farklı hastalık ve virüs bulundu. Daha sonra bu örnekler mağara yakınındaki insanlar ve diğer hayvanlardan alınan örnekler ve diğer bilinen Corona Virüs türleri ile karşılaştırıldı. Verilere göre 6 yeni Corona Virüs türü belirlendi ve bunların üçü alfacoronavirüsü iken üçü de betacoronavirüsü olarak sınıflandırıldı.
Araştırmacıların belirttikleri üzere Corona virüslerinin büyük bir kısmı insanlar için risk taşımıyor. Ancak bunların hayvanlarda, yani kaynaklarında erken dönemde keşfedilmeleri, potansiyel bir tehdidin incelenmesi için paha biçilemez bir fırsat sunuyor. Smithsonian Küresel Sağlık Programı direktörü ve araştırmanın ortak yazarı Suzan Murray'in söylediği üzere "dikkatli gözlem, araştırma ve eğitim, oluşmadan önce salgına karşı en iyi araçlarımız."
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