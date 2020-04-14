61 Yıl Önce Geliştirilen COBOL Programlama Dili, Yıllar Sonra Değere Bindi

1959'da geliştirilen ve hala kullanılan bir programlama dili, salgının da etkisiyle ABD'de ilginç bir soruna yol açtı.

COBOL Programlama Dili Bilenler Aranıyor

1959'da geliştirilen programlama dili COBOL (Common Business Oriented Language), ABD'de hükümetin bazı eski bilgisayarlarında hala kullanılıyor. ABD eyalet hükümetleri, şu sıralar zor bulunan COBOL programcılarını aramaya başlamış durumdalar.

Yakın zamandaki bir rapor, 2019'da anabilgisayar destekli organizasyonların yüzde 64'ünün kritik iş yüklerinin yarısından fazlasını COBOL üzerinde çalıştırmayı planladığını ortaya çıkarmıştı. Burada 2018'e göre yüzde 57'lik bir artış gözleniyor.

COBOL programcılarında yaşanan kıtlığın Connecticut eyaletinde artan işsizlik başvurularını işlemeyi de zorlaştırdığı belirtiliyor. Benzer bir durum New Jersey'de de yaşanıyora.

Reuters'ın 2017'deki bir raporu, banka sistemlerinin yüzde 43'ünde 220 milyar satırlık COBOL kodunun kullanıldığını ortaya çıkarmıştı. COBOL, ABD federal hükümeti tarafından Gazi İşleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik İdaresi de dahil olmak üzere çeşitli ajanslarda hala kullanılıyor.

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61 Yıl Önce Geliştirilen COBOL Programlama Dili, Yıllar Sonra Değere Bindi

 

 