80'li Yıllardan Beri Olmayan, 2020'de Gerçek Oldu

1980'lerden beri ilk defa, plak satışları CD'leri geçmeyi başardı. Ama buna rağmen, fiziksel albüm satışları internete yenilmiş gibi görünüyor.

  • Levent Öztürk
1980'lerden beri ilk defa plaklar CD'leri geçti

Recording Industry Association of America (Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği) ABD müzik endüstrisinin durumunu belirten yıl ortası raporunu yayımladı. Raporda sürpriz olmayan pek çok sonuç yer alsa da (akış hizmetleri yükselmeye, fiziksel satışlar düşmeye devam etti) birkaç sürpriz de dikkat çekiyor.

Rapora göre 1980'lerden beri ilk defa, plak satışları CD'leri geçti. Plak albüm satışları 2019'un ilk yarısına göre %4 artarak 232 milyon dolara ulaştı. Bu da yılın ilk altı ayındaki fiziksel satış gelirimin %62'sine denk geliyor. Ancak bu miktar, kayıtlı müzik için genel gelirin sadece yüzde dördünü oluşturuyor.

Genel olarak fiziksel satışlar 376 milyon dolara düştü ve bu da yıl bazında %23'lük azalma anlamına geliyor. Bunun sebepleri arasında insanların müzik mağazalarını ziyaret etmemeleri, sanatçıların turnelere çıkmamaları (ve buna bağlı olarak konserlerde CD satılamaması) ve milyonlarca kişinin COVID-19 salgını sırasında işlerini ve eğlence bütçelerini kaybetmesi yer alıyor. Tabii ki bu sebeplerin arasında akış hizmetlerine kayış da önemli bir yere sahip.

Akış hizmetlerine üyeliklerin artmış olması ise pek şaşılacak bir durum değil. Örneğin Spotify, yılın ilk altı ayında 12 milyon Premium üye kazanarak küresel olarak toplam 138 milyona ulaştı. ABD'deki ücretli akış hizmeti üyelerinin sayısı 2019'un ilk yarısına göre %24 artarak 72 milyonu aştı. Toplam akış geliri ise yıl bazında %12 yükselerek 4,8 milyar dolara çıktı.

Reklam destekli akış gelirinin büyümesi ise pek çok sektörde reklam gelirinin azalması ile beraber ciddi ölçüde azalarak yıl bazında sadece %3'e düştü. Buna rağmen akış hizmetlerinin baskınlığını gösteren bir şekilde reklam destekli akış geliri (421 milyon dolar) bu dönem içerisinde hem fiziksel satışlardan, hem de dijital indirmelerden (351 milyon dolar) fazla olmayı başardı.

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