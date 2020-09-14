Huawei'den, Android'e Karşı Yeni Bir Hamle Daha

ABD ambargosu nedeniyle tam olarak kullanamadığı Android'e rakip olmak isteyen Huawei'nin kendi işletim sistemini kendi telefonlarında kullanmaya başlayacağını öğrenmiştik. Ama görünüşe göre Çinli devin planında diğer telefon üreticilerini de Android'den uzaklaştırmak var.