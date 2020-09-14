Huawei'den, Android'e Karşı Yeni Bir Hamle Daha

Huawei, çoğumuzdan sır gibi saklamayı sürdürdüğü işletim sistemi Harmony OS'un 2.0 sürümünü üçüncü parti donanım geliştiricilerine açacağını açıkladı. Firmanın amacı, iOS ve Android gibi işletim sistemlerinin pazar payının bir bölümünü kendi platformuna çekmek. Tabii ki iPhone'larda Harmony OS görmeyeceğiz ama Android ile çalışan üreticilerin bazı cihazlarında Harmony OS'u görürsek artık bizi şaşırtmayacak.
Çin merkezli firma, işletim sisteminin bir beta sürümünün akıllı saat, televizyon gibi farklı cihaz kategorilerine de sunulacağını söyledi. Harmony'nin beta sürümünün telefonlar için yayınlanması ise şu anki planlara göre aralık ayında gerçekleşecek.
Bunların yanında Huawei, Harmony OS 2.0'ı kendi telefonlarında 2021'den itibaren kullanmaya başlayacağını duyurdu. Bilindiği üzere Huawei, telefonlarında Android'i Google'ın hizmetleriyle birlikte sunamıyor. Harmony OS 2.0 ile firma, ABD'nin kısıtlamalarından kurtulmayı amaçlıyor.
Son olarak Huawei, kendi mobil hizmetleriyle 96.000 uygulamanın bütünleştirildiğini söyledi. Bu sayı mayıs ayında 60.000 idi. Uygulama sayılarındaki yükseliş kayda değer olsa da bu sayılar, iOS ve Android'e kıyasla oldukça küçük. Belki daha önemlisi Android uygulamaları Harmony OS'ta doğrudan çalışmayacağından, Huawei'nin bu sorunu nasıl çözeceği merak konusu.
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