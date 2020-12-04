81 Yaşına Kadar Yaşayan Bir Balık Keşfedildi; Rekorlar Alt Üst Oldu

Batı Avusturalya'da, şaşırtıcı bir şekilde 81 yaşına kadar yaşayan bir balık keşfedildi. Bu tropik resif balığından önce bilinen en yaşlısı, 60 yaşındaydı.

04 Aralık 2020 15:00

Levent Öztürk