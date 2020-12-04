81 Yaşına Kadar Yaşayan Bir Balık Keşfedildi; Rekorlar Alt Üst Oldu

Batı Avusturalya'da, şaşırtıcı bir şekilde 81 yaşına kadar yaşayan bir balık keşfedildi. Bu tropik resif balığından önce bilinen en yaşlısı, 60 yaşındaydı.

  • Levent Öztürk
En yaşlı tropik resif balığı: Tam 81 yaşında!
Brett Taylor

Bilim insanları tropik resif balıklarının gizli ve şaşırtıcı derecede uzun hayatları hakkında sürekli olarak daha fazla bilgi ediniyorlar. Son olarak, Batı Avusturalya sahillerinin açıklarında bulunan 81 yaşındaki bir kapanlevrek türü (Macolor macularis) kayıtların yenilenmesine sebep oldu.

Avusturalya Deniz Bilimleri Enstitüsü (AIMS) balık biyoloğu Brett Taylor'un yaptığı açıklamaya göre şu ana kadar sığ, tropik sularda bulunan en yaşlı balık örneği 60 yaşındaydı. 

Bu ay Coral Reefs dergisinde yayımlanan ve Taylor'ın liderlik ettiği uzun ömürlü balıklar üzerine araştırmada altmış yaşın üzerinde 11 balık söz konusu.

Balıkların yaşını belirlemek, bir ağacın yaşını belirlemeye oldukça benziyor. Balık kulak kemikleri, bilim insanlarının kesin bir yaş belirlemelerine imkan tanıyan büyüme şeritlerine sahip. Ne yazık ki bu yöntemi kullanmak, balığın hayatını kaybetmesi anlamına geliyor.

Araştırmacılar, bu çalışmanın iklim değişimi döneminde balık yönetimi kararlarına yardımcı olabileceğini ümit ediyorlar. Taylor'ın söylediğine göre farklı derinliklerde ve farklı sıcaklıklarda yaşayan balıklar incelenerek sıcaklıkların her yerde artışına nasıl tepki verebilecekleri anlaşılmaya çalışıyor.

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81 Yaşına Kadar Yaşayan Bir Balık Keşfedildi; Rekorlar Alt Üst Oldu

 

 