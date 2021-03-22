93 Milyon Yıl Önce Yaşadığı Tahmin Edilen Sıra Dışı Bir Canlı Bulundu

93 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen ve bugünkü köpekbalıklarına hiç benzemeyen, sır dışı bir köpekbalığı türü keşfedildi. Bulunan fosiller yardımıyla keşfedilen bu canlıya "Kartal köpekbalığı" adı verildi.