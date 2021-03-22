93 Milyon Yıl Önce Yaşadığı Tahmin Edilen Sıra Dışı Bir Canlı Bulundu

Bulunan fosillere dayana yeni bir çalışma, milyonlarca yıl önce Dünya okyanuslarında yaşamış şaşırtıcı bir balığı ortaya çıkardı: Kartal köpekbalığı. Elbette bu köpek balıklarının tüyleri, gagaları ve pençeleri yok. yani bir kuşla uzaktan yakından ilgili değil. Ancak isimlerini inanılmaz büyüklükteki kanat açıklıklarından alıyorlar. Elde edilen örnekler, kanat açıklığının balığın uzunluğunda fazla olduğunu gösteriyor.
Sadece fosil kanıtlarından elde edilen bilgilerle keşfedilen (yani korkmaya gerek yok, okyanusların derinliklerinde yüzmüyorlar) canlı, Aquilolamna milarcae olarak adlandırıldı ve köpekbalıkları tarihinde yeni bir aileyi temsil ediyor. Biraz manta vatozlarına benzeyen bu kartal köpekbalıkları sadece 1,65 metre uzunluğunda olmasına rağmen incelenen örnekte 1,9 metre boyutunda etkileyici pektoral yüzgeçleri olduğu görülüyor. Korkunç bir avcı olduğu düşünülse de aslında durum böyle değil, küçük ağzı ve minicik dişleri göz önüne alındığında, büyük olasılıkla suyu filtreleyerek beslenen bir balık olduğu düşünülüyor
A. milarcae'nin yaklaşık 93 milyon yıl önce, Kretase döneminde okyanuslarda dolaştığı ve Meksika Körfezi'nin sularında yaşadığı düşünülüyor. Balina ve kaplan köpekbalıklarında görüldüğü gibi gelişmiş üs loba sahip olduğu belirtiliyor.
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