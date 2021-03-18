Sony'den 10 Bedava Oyun Geliyor, Üstelik Bunlara Horizon Zero Dawn Dahil...

Sony, bu sene de Play at Home etkinliğini düzenliyor ve tam 10 PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyununu bedava veriyor. Üstelik bu bedava oyunların arasında Horizon Zero Dawn gibi büyük isimler de var!