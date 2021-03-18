Sony'den 10 Bedava Oyun Geliyor, Üstelik Bunlara Horizon Zero Dawn Dahil...

Sony, geçtiğimiz sene COVID-19 sebebiyle evlerinde kalan oyun severlere büyük bir jest yapmış ve bir etkinlik düzenlemişti. "Play at Home" adını verdiği ve 15 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında düzenlediği bu etkinlikte Journey ve Uncharted: The Nathan Drake Collection'ı ücretsiz olarak PlayStation 4 oyuncularına dağıtan Sony, bu sene de aynı etkinliği düzenleme kararı aldığını müjdeledi. Üstelik bu seneki bedava oyun listesi geçen seneye oranla çok daha geniş.
Sony, bu yıl Play at Home etkinliğini 24 Mart ile 14 Mayıs tarihleri arasında düzenleyecek ve bu tarihler arasında PlayStation 4, Playstation 5 ve PlayStation VR ile oynanabilecek tam 10 oyunu ücretsiz olarak dağıtacak. Peki, bu listede neler mi var? İşte Sony'nin ücretsiz olarak vereceği 10 oyunun sıralı tam listesi:
1. Horizon Zero Dawn Complete Edition
Evet, yanlış okumadanız. Yalnızca ilk oyun değil, genişleme paketi The Frozen Wilds ve bu ünlü yapıma dair ne varsa, PlayStation sahipleri ücretsiz olarak edinebilecekler. Ancak diğer ücretsiz oyunlardan farklı olarak Horizon Zero Dawn Complete Edition, 19 Nisan itibariyle indirilebilir durumda olacak ve 14 Mayıs'a kadar bu oyunu kütüphanesine ekleyenler oyuna sınırsız süre ile sahip olabilecekler. Peki, Complete Edition içinde tam olarak ne var?
- Horizon Zero Dawn.
- The Frozen Wilds genişlemesi.
- Carja Fırtına Korucusu ve Carja Güçlü Yaylı.
- Carja Tüccar Paketi.
- Banuk Öncü Kıyafeti ve Banuk Ayırma Yayı.
- Banuk Gezgin Paketi.
- Nora Korucu Paketi.
- Dijital sanat kitabı.
- PS4 teması.
2. ABZÛ (144 TL Değerinde)
Journey ve Flower'ın ardındaki sanatsal zekadan yola çıkan ABZÛ, dalış rüyasını uyandıran güzel bir su altı macerası.
3.Subnautica (134 TL Değerinde)
Yabancı bir okyanus gezegenine düştünüz ve tek seçeneğiniz derinlere inmek. Subnautica'nın okyanusu güneş ışınlarının süzüldüğü sığ mercan kayalıklarından tehlikeli derin çukurlara, lav bölgelerine ve biyo-ışıltılı su altı nehirlerine kadar uzanan dünyasında, hayatta kalmayı başarmak pek kolay olmayacak.
4.The Witness (166 TL Değerinde)
Şaşırtıcı bilmecelerle dolu tuhaf bir adada uyandığınız The Witness'ta, kim olduğunuzu ve oraya nasıl geldiğinizi hatırlamıyorsunuz. Peki, eve dönebilecek misiniz? Bunun için ipuçlarını keşfetmeniz ve hafızanızı geri kazanmanız gerekiyor ki, emin olun oyundaki bilmeceler hiç de kolay değil.
5.Rez Infilite (219 TL Değerinde)
Listedeki pek çok oyun gibi PlayStation VR ile de oynanabilen Rez Infinite, PlayStation 2 ve Dreamcast klasiği Rez'in 15 senenin ardından yeniden yapılmış versiyonu.
Listenin diğer oyunları ise şu şekilde:
6. Enter the Gungeon (109 TL Değerinde)
7. Astro Bot Rescue (284 TL Değerinde)
8. Moss (134 TL Değerinde)
9. Thumper (89 TL Değerinde)
10. Paper Beast (219 TL Değerinde)
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