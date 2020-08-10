99 Milyon Yıllık Cehennem Karıncası Fosili, Görenleri Şaşırtıyor

Cehennem karıncası olarak bilinen ve soyu uzun yıllar önce yok olan bir karınca fosili, 99 milyon yıllık bir amberin içinde donmuş halde bulundu. İşin şaşırtıcı kısmı ise, karıncanın 99 milyon yıldır çenesiyle avını tutuyor olması.