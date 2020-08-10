99 Milyon Yıllık Cehennem Karıncası Fosili, Görenleri Şaşırtıyor

Nesli uzun zaman önce tükenen bir cehennem karıncası ve yarı ergin bir böcek arasındaki mücadeleyi mükemmel bir şekilde gözler önüne seren 99 milyon yıllık bir amber, bu tarihi karınca türünün kafasını avlanma sırasında nasıl kullandığını gösteriyor. Current Biology dergisinde yayımlanan yazı, orak benzeri çene kemiği ve boynuzu ile "cehennem karıncası" lakabını almış bu karıncanın detaylı bir fotoğrafını sunuyor.
Bu avcı eklembacaklı türü resmi olarak Ceratomyrmex ellenbergeri olarak biliniyor ve Kretase döneminde yaşadı. Bu tür, Myanmar'da bulunan bir amber örneği içerisinde tanımlandı ancak genel olarak cehennem karıncaları ilk defa yaklaşık olarak 100 yıl önce keşfedildi.
Bu fosil, eylem anındaki canlıların milyonlarca yıl boyunca zarar görmeden saklanmasının pek sıradan olmaması açısından özellikle dikkat çekiyor. Bu örnek içerisinde cehennem karıncası, hamam böceklerinin artık bulunmayan bir akrabası olan Caputoraptor elegans türündeki son kurbanını tutarken görülüyor.
Araştırmanın başyazarı New Jersey Biyoloji Bilimi Ana Bilimi Teknoloji Enstitüsü'nden Yardımcı Doçent Doktor Phillip Barden da av anının fosilleşmesinin çok nadir olduğunu belirtiyor: "Paleontologlar olarak tarihi uzuvların işlevlerini var olan kanıtlara göre tahmin ediyoruz ancak soyu yok olmuş bir avcının avını yakaladığı anda yakalanmış olmasına paha biçilemez. Fosilleşmiş avcılık, cehennem karıncası ağız kısımlarının nasıl çalıştığı hakkındaki hipotezimizi doğruluyor. Avın bu şekilde yakalanmış olmasının mümkün olan tek yönü, ağız kısımlarının günümüzdeki tüm yaşayan karıncalar ve neredeyse tüm böceklerin aksine yukarı ve aşağı yönde hareket edebiliyor olması."
Cehennem karıncalarının ağızları, ilk olarak keşfedildikleri andan beri günümüzdeki bütün karıncalardan farklı olmasıyla entomolojistlerin dikkatlerini üzerine çekmişti. Ortaya çıkan bu nadir fosil, cehennem karıncasının beslenme şeklinin neden diğer karıncalardan farklı olduğunu da açıklıyor.
Cehennem karıncalarının çene ve boynuz morfolojisinin de oldukça garipleşebildiği söylenebilir. Şu ana kadar 16 tür belirlenmiş durumda. Bazıları neredeyse silahsızken, 2017 yılında Barden ve arkadaşları tarafından keşfedilen Linguamyrmex vladi veya "Kazıklı Voyvoda" (Vlad the Impaler) gibi diğer türler korku filmlerini aratmayacak avlanma ve beslenme alışkanlıklarına sahip olabiliyor. Linguamyrmex vladi türünün avını kazığa geçirdiği ve o şekilde beslendiği düşünülüyor.
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