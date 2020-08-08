Gen Adları, Onları Tarih Sanan Excel için Değiştirildi

Microsoft Excel'in otomatik biçimlendirme işlevinin genetikçilerin işini zorlaştırdığı ortaya çıktı. Araştırmacılar ise, sorunun çözümünü Excel'in bu işlevini kapatmakta değil, genlerin ismini değiştirmekte buldu.