Gen Adları, Onları Tarih Sanan Excel için Değiştirildi

Microsoft Excel'in zaman zaman hayatınızı kolaylaştıran otomatik biçimlendirme işlevi, genetikçiler için bir kabusa dönüştü. Yeni bir rapora göre HUGO Gen İsimlendirme Komitesi, insan genlerini Excel'in otomatik tarih biçimlendirme işlevini devreye sokmayacak biçimde isimlendirmeye yönelik talimatlar yayınladı.
Örneğin MARCH1 (Membrane Associated Ring-CH-Type Finger 1), Excel'in devreye girip, yazdıklarınızı bir tarih olarak algılamasını engellemek için artık "MARCHF1" olarak adlandırılacak. HGNC koordinatörü Elspeth Bruford'a göre geçmişte 27 genin ismi, Excel ile ilgili hataları engellemek için değiştirildi. Bunun nadir rastlanan bir hata olmadığını, 2016'daki bir araştırmaya göre Excel'in genetikle ilgili belgelerin yaklaşık beşte birinde hataya yol açtığını söyleyelim.
Bilim topluluğu, daha önce de gen isimlerini değiştirmişti ancak bu genellikle arama sonuçlarındaki yanlış pozitiflerin önüne geçmek veya hastaların endişelerine karşı hassas davranmak için yapılmıştı. Şimdi ise doğrudan bir yazılımın tasarımına karşılık olarak isim değişikliği yapılıyor.
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