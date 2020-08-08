Gen Adları, Onları Tarih Sanan Excel için Değiştirildi

Microsoft Excel'in otomatik biçimlendirme işlevinin genetikçilerin işini zorlaştırdığı ortaya çıktı. Araştırmacılar ise, sorunun çözümünü Excel'in bu işlevini kapatmakta değil, genlerin ismini değiştirmekte buldu.

Gen adları Excel yüzünden değişti

Microsoft Excel'in zaman zaman hayatınızı kolaylaştıran otomatik biçimlendirme işlevi, genetikçiler için bir kabusa dönüştü. Yeni bir rapora göre HUGO Gen İsimlendirme Komitesi, insan genlerini Excel'in otomatik tarih biçimlendirme işlevini devreye sokmayacak biçimde isimlendirmeye yönelik talimatlar yayınladı.

Örneğin MARCH1 (Membrane Associated Ring-CH-Type Finger 1), Excel'in devreye girip, yazdıklarınızı bir tarih olarak algılamasını engellemek için artık "MARCHF1" olarak adlandırılacak. HGNC koordinatörü Elspeth Bruford'a göre geçmişte 27 genin ismi, Excel ile ilgili hataları engellemek için değiştirildi. Bunun nadir rastlanan bir hata olmadığını, 2016'daki bir araştırmaya göre Excel'in genetikle ilgili belgelerin yaklaşık beşte birinde hataya yol açtığını söyleyelim.

Bilim topluluğu, daha önce de gen isimlerini değiştirmişti ancak bu genellikle arama sonuçlarındaki yanlış pozitiflerin önüne geçmek veya hastaların endişelerine karşı hassas davranmak için yapılmıştı. Şimdi ise doğrudan bir yazılımın tasarımına karşılık olarak isim değişikliği yapılıyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Friends özel bölümünün çekimleri salgın nedeni ile yine ertelendi
Atiye 3. sezon çekimleri başladı! Atiye 2. sezon ne zaman, hangi tarihte?
7 Ağustos 2020 BİM aktüel kataloğunda uygun fiyatlı Dijitsu TV fırsatı
A101 6 Ağustos 2020 aktüel kataloğunda akıllı drone, HI-LEVEL TV sürprizi
Günün En çok Okunanları
Hiçbiri kolay çekilmedi! Oyuncuların kaza geçirdiği filmler, en zor roller!
28 Birbirinden Güzel Duvar Kağıdı!
Araştırmalar gizemli meyveyi çözdü! İşte metalik mavi meyvenin sırrı!
Gen Adları, Onları Tarih Sanan Excel için Değiştirildi
Sony'den Yeni Xperia'lar: Xperia 1 III Compact ve Premium Yolda Olabilir

 

 