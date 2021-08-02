AB, Yeni Satın Alma Girişimi Nedeniyle Facebook'a Soruşturma Açtı!

Facebook'un başı, bu kez de yeni satın alma girişimi nedeniyle dertte. Avrupa Birliği, sosyal ağ devi Facebook'un müşteri ilişkileri şirketi Kustomer'ı yaklaşık 1 milyar dolar karşılığında satın alma teklifi ile ilgili yeni bir rekabet soruşturması başlatmış durumda. Soruşturmanın nedeni, AB tarafından şöyle açıklanıyor: "Teklif edilen bedelin müşteri ilişkileri yönetimi yazılımı piyasasında rekabeti azaltacağı ve Facebook'un reklam piyasasındaki konumunu daha da güçlendireceği endişeleri."
Şirketler arasındaki satış ya da birleşeme kararlarının devreye girebilmesi için, Avrupa'da AB onayının alınması gerekiyor. Eğer ilgili komisyonlar yapılan tekliflerde rekabet karşıtı bir durum görürse, satışa ya da birleşmeye izin vermiyor.
Şimdi gözler, AB'nin Facebook ve Kustomer arasındaki satış girişimi hakkında ne karar vereceğine çevrilmiş durumda. Kararın birkaç ay içerisinde çıkması bekleniyor...
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