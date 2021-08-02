AB, Yeni Satın Alma Girişimi Nedeniyle Facebook'a Soruşturma Açtı!

Facebook'un önemli bir şirketi satın almak için yaptığı teklif, Avrupa Birliği'nin radarına takıldı. Satışın tamamlanıp tamamlanmayacağı, AB komisyonlarının vereceği kararın ardından belli olacak.