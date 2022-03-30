ABD'li Astronot Mark Vande Hei, Rekoruyla Birlikte Dünya'ya Geri Döndü!

NASA astronotu Mark Vande Hei, uzayda kırdığı rekorla birlikte Rus Soyuz kapsülüyle Dünya'ya geri döndü. Hei'nin ismi son günlerde, Rusya Uzay Ajansı Roscosmos'un onu Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bırakarak Dünya'ya geri getirmeyeceği korkusu nedeniyle çok sık duyuluyordu.

  • Levent Öztürk
NASA astronotu, rekoru ile Dünya'ya geri döndü...

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