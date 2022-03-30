ABD'li Astronot Mark Vande Hei, Rekoruyla Birlikte Dünya'ya Geri Döndü!

Amerikalı bir astronot tarafından yapılan en uzun uzay uçuşu rekorunu kıran Mark Vande Hei, güvenli bir şekilde Dünya'ya geri döndü. Vande Hei geçtiğimiz yıl 9 Nisan tarihinde Uluslararası Uzay İstasyonuna gitti ve yörüngede 355 gün geçirerek Scott Kelly'nin gezegenimizin atmosferi dışında geçirdiği 340 günlük rekorunu geride bıraktı. İkinci uzay uçuşunu tamamlayan Vande Hei, uzayda toplam 523 gün geçirmiş oldu.
Amerikalı astronot, Soyuz MS-19 uzay aracında Rus kozmonotlar Anton Shkaplerov ve Pyotr Dubrov ile beraber Dünya'ya dönüş yolculuğunu yaptı. ABD'nin Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan sonra Roscosmos'un, Vande Hei'yi uzayda mahsur bırakacağına dair korkular vardı. Bu endişeler gerçeğe dönüşseydi, NASA astronotu geri getirmek için SpaceX gibi özel şirketlere güvenmek zorunda kalacaktı.
Rus uzay ajansı Roscosmos, Vande Hei'yi eve geri getireceğine dair güvence veren bir bildiri yayınladı ve ajansın "bir ortak olarak güvenilirliğinden şüphe edilmesi için hiçbir neden olmadığını" belirtti.
Üç yolcu, 29 Mart'ta saat 23:30 EDT'de Soyuz uzay aracının kapağını kapattı. 30 Mart'ta saat 02:45'te inişe başladı ve Kazakistan'da 07:28'de (yerel saatle 5:28) inişi gerçekleştirdi. UUİ'da Vande Hei, NASA'nın İnsan Araştırma Programı tarafından düzenlenen altı araştırma da dahil olmak üzere yürütülen düzinelerce çalışmaya katkıda bulundu.
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