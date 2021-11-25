WhatsApp, uzun Zamandır Talep Edilen Özelliğe Nihayet Kavuşuyor!

WhatsApp masaüstü uygulamasının son beta sürümünde yeni bir çıkartma (sticker) oluşturma seçeneği keşfedildi. Bu özellik genel kullanıma sunulduğu zaman, üçüncü taraf uygulamalara veya çıkartma paketlerine ihtiyacınız kalmayabilir. Başka bir deyişle, düğün fotoğrafınızı sohbetlerde paylaşmak için bir çıkartmaya dönüştürme fikriniz kolaylıkla gerçeğe dönüşebilir.
Çıkartma oluşturma aracıyla ilgili haberler ilk olarak Mukul Sharma tarafından Twitter üzerinde paylaşıldı.
Tabii ki mesajlaşma uygulamalarında gerçekleştirilen, en azından görüntülü arama olmayan iletişimin büyük kısmı yazılardan oluşuyor ancak emojiler de fikir ve duyguları iletmede önemli bir role sahip. Daha yakın zamanlarda ise WhatsApp gibi uygulamalar, ifade aracı olarak emojiyi bir sonraki seviyeye taşımayan ve çıkartmalar olarak adlandırılan görüntüleri hizmetlerine ekledi.
WhatsApp, bol miktarda çıkartma seçeneğine sahip ve çıkartma paketleri ile koleksiyonunuza daha fazlasını eklemeniz mümkün. Bu paketler ücretsiz veya ücretli olabiliyor ancak tam istediğiniz gibi bir çıkartma paketini bulmak bazen kolay değil. Görünüşe göre WhatsApp, sessiz bir şekilde işte bu soruna cevap veriyor.
Tasarım becerileriniz konusunda ise endişelenmenize gerek yok. Çıkartma oluşturma aracının kullanımı oldukça kolay ve muhtemelen zaten alışık olduğunuz basit bir resim düzenleyiciye çok benziyor.
Bilgisayarınızdan bir görüntüyü hızlı bir şekilde içe aktarabilir ve görüntünün istediğiniz kısmını kırpmak için düzenleme araçlarını kullanabilirsiniz. Ayrıca görüntüleri döndürmek, üzerine yazı, çizim, şekiller ve diğer öğeler eklemek için de tanıdık araçlar bulunuyor.
Çıkartma oluşturma yeteneği WhatsApp kullanıcılarının uzun bir süredir istediği bir şeydi. Şimdilik, çıkartma oluşturma aracının ne zaman beta testinden çıkıp daha fazla kişiye sunulacağını söylemek mümkün değil. Aracın sadece masaüstü uygulamasına özel kalmayacağı da kesin gibi...
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