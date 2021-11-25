WhatsApp, uzun Zamandır Talep Edilen Özelliğe Nihayet Kavuşuyor!

WhatsApp kullanıcılarının uzun süredir beklediği özellik, en sonunda geliyor. İlk aşamada WhatsApp Masaüstü uygulamasına gelmesi beklenen çıkartma (sticker) oluşturma aracı ile herkes, kendi çıkartmalarını oluşturabilecek.

25 Kasım 2021 13:02

Levent Öztürk