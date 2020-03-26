NASA, Bir Fotoğrafla Ortaya Çıkan "UFO Var" İddialarına Cevap Verdi

NASA, kendi yakaladığı uzay fotoğrafı nedeniyle ortaya atılan "UFO var" iddiasına cevap verdi.

NASA, Fotoğraftaki Garip Nesneyi Açıkladı

NASA'nın Stereo görevi kapsamında yakalanan görüntülerden biri, UFO meraklılarını heyecanlandırmıştı. Peki fotoğrafta görünen şekil, gerçekten uzaylılar mıydı? Cevap, hayır değildi.

Stereo tarafından 12 Mart'ta yakalanan karede Lagün Bulutsusu, Venüs, Dünya ve direksiyona benzer bir ışık yansıması görünüyor.

2006'da kurulan Güneş Karasal İlişkiler Gözlemevi, "güneş ve koronal kitle çıkarmaları" üzerinde çalışıyor. Göreve ait HI2 teleskopu, geçtiğimiz şubat ayının sonlarında Venüs ve Dünya'yı gösteren bir fotoğraf çekti. Tekerleğe benzeyen gizemli şekil, bu fotoğrafta yer alıyor.

"UFO yalanlayıcısı" UFO of Interest, bu ayın başlarında görünen şeklin aslında orada olmadığını, "gezegenin iç yansımalarının neden olduğu tekrarlayan görüntü artefaktı" olduğunu söylemişti. Bu açıklama, Stereo'nun web sitesinde NASA tarafından cuma günü doğrulandı.

NASA'nın açıklamasına göre "gizemli geometrik nesne, aslında Venüs gezegeninin teleskopun optiği içerisindeki bir yansımasından ibaret".

Stereo'nun görüntülerindeki bu tür yansımalar aslında ilk değil ve son da olmayacak. 

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