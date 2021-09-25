Apple, iOS 15'in Face ID'sini Kandırmanın Mümkün Olmadığını Söylüyor!

Apple, iOS 15'in geliştirilmiş Face ID sisteminin, eskiden olduğu gibi kandırılamayacağını iddia ediyor!

iOS 15'in Face ID'si daha akıllı!

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