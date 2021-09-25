Apple, iOS 15'in Face ID'sini Kandırmanın Mümkün Olmadığını Söylüyor!

Araştırmacılar, Apple'ın yeni piyasaya sürdüğü iOS 15 ve iPadOS 15 işletim sistemlerinde, Face ID'nin sahteciliğe karşı koruma modellerinde iyileştirmeler de dahil olmak üzere bazı ilginç güvenlik özelliklerini ortaya çıkardı. Face ID, 2017'de iPhone X ile beraber ortaya çıkmış ve cihazın kilidini açmak için Touch ID parmak izi tarayıcısının yerini aldığında büyük ses getirmişti.
FaceID teknolojisini eleştirenler kısa bir süre sonra Apple'ın bu güvenlik uygulamasını atlatmak için çalışmalara başladı, hatta bazıları 3D baskılı maskeler kullanarak denemeler yaptı. Apple'ın kendisi de yüz tanıma teknolojisinde bazı açıklar bulunduğunu ve iyi yapılmış bir 3D modelleme ile kandırılabilme ihtimalinin olduğunu söylemişti.
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Ancak, yeni işletim sistemindeki güvenlik güncellemelerini paylaşan Apple bu sefer bu problemin tamamen giderildiğini ve FaceID'yi kandırmak için kullanılabilecek yöntemlerin artık işe yaramayacağını söyledi. Apple'ın belirttiğine göre bu düzeltme, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS (tüm modeller), iPhone 11 (tüm modeller), iPhone 12 (tüm modeller), iPad Pro (11-inç) dahil olmak üzere TrueDepth Face ID sensörüne sahip tüm cihazlar için geçerli.
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