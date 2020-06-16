Evrende Yalnız Değiliz: "Galaksimizde 30 Uzaylı Medeniyeti Olabilir"

Geniş kapsamlı bir araşırma, galaksimizde 30'dan fazla uzaylı medeniyetinin bulunabileceğini söyledi.
Araştırma, Dünya'ya benzer şartların oluştuğu gezegenlerde yeryüzündekine benzer bir evrimin gerçekleştiği varsayımına dayanıyor. Araştırmanın bir başka varsayımı, zeki yaşamın oluşması için yaklaşık 5 milyar yıl geçmesinin gerektiği Bu durumda Samanyolu Galaksisi'nde düzinelerce uzaylı medeniyetinin olabileceği söyleniyor.
İnsanlar metalin zengin olarak bulunduğu ortamda geliştiğinden araştırma, diğer gezegenlerde de benzer şartların gerekliliğini varsayıyor.
Araştırma doğru söylüyorsa bile, gezegende yaşayan canlılarla etkileşimde bulunmak bügün için imkansıza yakın. Potansiyel medeniyetlerden birinin ortalama uzaklığının 17.000 ışık yılı olduğu belirtiliyor.
Nottingham Üniversitesinden Profesör Christopher Conselice'e göre araştırmanın sonuçları, sadece hayatın oluşumu hakkında değil, kendi medeniyetimizin ne kadar süreceği konusunda da ipucu verebilir. Conselice'e göre zeki hayata sıkça rastlanıyorsa, bu bizim medeniyetimizin birkaç yüz yıldan çok daha uzun süredir var olduğu anlamına gelecek. Ancak eğer galaksimizde hiçbir aktif medeniyet yoksa, bu bizim için uzun vadede kötü bir anlam taşıyor. Araştırmacıya göre hiçbir şey bulmasak bile, "kendi geleceğimizi ve kaderimizi" arıyoruz.
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