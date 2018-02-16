ABD istihbaratı da Huawei'ye karşı uyardı...
ABD hükümetinden sonra ABD istihbarat ajansları da halkı Huawei'ye karşı uyardı!
- Levent Öztürk
AT&T ve Verizon gibi taşıyıcılar tarafından reddedilmesinin ardından Huawei'nin ABD piyasasına daha fazla telefon sunma planları daha da zorlaşıyor gibi gözüküyor. CNBC'nin söylediğine göre aralarında FBI, CIA ve NSA liderlerinin de bulunduğu altı üst seviye ABD istihbarat lideri, Amerikalılara yaptıkları açıklamada Çinli üreticiden ürün veya hizmet satın almayı önermediklerini duyurdular. FBI yöneticisi Chris Wray, Senato İstihbarat Komitesi'ne yaptığı açıklamada yabancı hükümetlerle ilişkili olan herhangi bir firma veya varlık hakkında endişeleri olduğunu ve bunların telekomünikasyon ağları içerisinde yer edinmelerini riskli gördüklerini söyledi.
Geçtiğimiz yıl Huawei bir taşıyıcı ile neredeyse anlaşma imzama noktasına gelmişti ancak AT&T son dakikada, söylenilene göre ABD Kongresi'nin baskıları sonucunda, anlaşmayı imzalamaktan vazgeçmişti. CES etkinliği sırasında konuşan Huawei CEO'su Richard Yu, bu duruma tepkisini dile getirerek, telefon satışlarının neredeyse %90'ının ABD taşıyıcıları aracılığı ile yapıldığını belirtmişti. Buna rağmen firma, üst seviye Mate 10 Pro telefonunun kilitsiz bir sürümünü Amazon, Best Buy ve diğer satıcılar aracılığı ile satıyor.
ABD hükümeti, Huawei'nin herhangi bir ABD hükümet anlaşması yapmasını engellemenin yanı sıra özel taşıyıcılar ve ISP'leri de firmanın telekom ekipmanlarını kullanmaya karşı uyardı. Şimdi de bütün büyük istihbarat firmaları vatandaşları bu firmanın telefonlarına karşı uyarıyor. Wray, bu cihazların kötü amaçlı düzenlemeler ve bilgi hırsızlığı kapasitesine sahip olduğunu ve fark edilmeden casusluk yapma kapasitesini de barındırdığını söylüyor.
Normal olarak Huawei bu iddiaları kabul etmiyor. "Huawei, çeşitli ABD hükümeti aktivitelerinin Huawei'nin ABD piyasasındaki çalışmalarını engelleme yönünde olduğunun farkında. Huawei, Dünya genelinde 170 ülkede hükümetler ve tüketiciler tarafından güvenilmekte ve genel küresel tedarik zincirleri ve üretim kapasitelerini paylaştığı herhangi bir ICT satıcısından daha fazla daha fazla siber güvenlik riski sunmuyor."
Firma, Çin hükümeti ile bağlantılı olduğuna dair şüphelerden kurtulmayı hiç başaramadı ve bunun ana sebeplerinden biri de, firmanın kurucusunun Çin Kurtuluş Ordusu'ndaki kıdemli bir mühendis olmasıydı. Ayrıca firma, 2014 yılında da T-Mobile tarafından telefon testi teknolojisini çalmakla suçlanmıştı.
Ancak Kuzey Amerika dışında Huawei, Dünya'nın en büyük telefon üreticilerinden biri olarak gözüküyor. Telefonları, özellikle son zamanlarda ciddi bir şekilde gelişti ve hem teknoloji hem de tasarım anlamında rakipleri ile eşdeğer hale geldi. Buna rağmen ABD hükümetinin uyarıları sebebiyle firmanın eyaletlerde en azından yakın dönemde başarı için pek bir şansı yok gibi gözüküyor.
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