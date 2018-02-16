ABD istihbaratı da Huawei'ye karşı uyardı...

ABD hükümetinden sonra ABD istihbarat ajansları da halkı Huawei'ye karşı uyardı!

  • Levent Öztürk
ABD istihbaratı da Huawei'ye karşı uyardı...

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