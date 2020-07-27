ABD, Kuantum İnternet İnşa Etmek İstiyor

ABD enerji bakanlığı, hükümetin bir "ulusal kuantum ağı" üzerinde çalıştığını söyledi. Chicago Üniversitesi'nde duyurulan strateji, ABD'yi küresel kuantum yarışında öne çıkarmayı amaçlıyor.
Birlikte çalışan Illinois'teki bakanlığa ait Argonne Ulusal Laboratuvarı ve Chicago Üniversitesi araştırmacıları, kuantum bilişim ile sağlanan veri iletişimine yönelik kuantum ağlarını geliştirmeyi amaçlıyorlar. ABD enerji bakanlığına göre kuantum internet, "kuantum mekaniklerinin kanunlarıyla çalışarak veriyi eskisinden de güvenli olarak kontrol edip, göndermeye yarayacak".
ABD enerji sekreteri Dan Brouillette'ye göre ABD, bu gelişmekte olan teknolojiyi inşa ederek "kuantuma olan taahhüdünü devam ettirip, kuantum yeteneklerini genişletecek".
Amerika'nın kuantum adımı, başkan Donald Trump'un Aralık 2018'de imzaladığı Ulusal Kuantum Girişimi Yasası'nın bir parçası. Araştırmacılar, kuantum iletişim sisteminin bir prototipinin önümüzdeki on yıl içerisinde inşa edileceğine inanıyorlar.
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