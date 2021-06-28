ABD'nin UFO Raporu Açıklandı; Cevaptan Çok Yeni Sorular Doğurdu!

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi (ODNI), yaklaşık yirmi yıllık UFO gözlemleri hakkında uzun zamandır beklenen raporunu geçtiğimiz gün yayınladı. Ve çoğunlukla, cevaplardan daha fazla soru ortaya çıkmış oldu. ODNI, "tanımlanamayan hava olayı" veya UAP olarak adlandırdığı, 2004 yılına dayanan 144 raporu inceledi.
Bu olaylardan 18'i ABD'nin açıklayamadığı ileri teknolojiyi içeriyor olabilir. Raporda, "Bazı UAP'lerin rüzgarda hareketsiz kaldığı, rüzgara karşı hareket ettiği, ani manevra yaptığı veya fark edilebilir bir tahrik aracı olmaksızın kayda değer bir hızda hareket ettiği görülüyor" deniyor. ODNI, vakalardan herhangi birinin Rusya ve Çin gibi ülkeler tarafından geliştirilen gizli teknolojiyi veya dünya dışı bir varlığı içerdiğine dair hiçbir kanıt olmadığını söylüyor, ancak bunun ihtimal dışı olduğunu da önermiyor.
Hükümetten üst düzey bir yetkili CNN'e verdiği demeçte, "burada incelediğimiz 144 rapordan herhangi birinin Dünya'dan olmadığına dair net bir göstergemiz yok - ancak veriler bizi nereye götürürse oraya gideceğiz" dedi.
İstihbarat yetkililerinin olayın nedenini belirleyebildiği tek bir raporun dışında, ODNI'nin incelediği raporların çoğunda olayın ne olduğu sonucuna varması için çok az veri bulunuyordu. Bu yüzden de söylenen şey, incelediği tüm olaylar için olası bir açıklama olmadığıydı. Ajansın müfettişleri raporları beş kategoriye ayırmaya çalıştılar: Havadaki dağınıklık (hatalı balonlar gibi), doğal olarak meydana gelen olay, ABD hükümeti tarafından geliştirilen gizli teknoloji, Çin veya Rusya gibi bir rakip tarafından geliştirilen gizli teknoloji ve son olarak dikkat çekici bir "diğer" kategorisi. Ancak ODNI, gözlemlerin çoğunun "fiziksel nesneler" içerdiğine emin olduğunu belirtiyor.
Rapor, ODNI'nin bu olayları anlamanın çeşitli devlet kurumları arasında ortak ve standart bir yaklaşım gerektireceğini belirterek sona eriyor. Ayrıca raporları incelemek için makine öğrenimi algoritmaları gibi teknolojilere yatırım yapılması isteniyor. Hükümet yetkilileri, 90 gün içinde Kongre'ye veri toplama çabalarına ilişkin bir güncelleme sunacak ve bunu takiben periyodik güncellemeler yapacak.
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