ABD Uzay Gücü Space Force, Ay'ın Ötesine Devriye Sondası Gönderecek

ABD ordusunun uzay birimi Space Force, Ay'ın ötesine bir devriye sondası göndermeyi planlıyor!

  • Ercan Uğurlu
Space Force, Ay'a Devriye Sondası Gönderecek

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