ABD, Xiaomi'yi Kara Listeye Aldı! Xiaomi'den Açıklama Gecikmedi

Trump, Huawei'den sonra Xiaomi'yi de kara liseye aldı, Xiaomi'den cevap gecikmedi.

  • Ercan Uğurlu
Xiaomi'den ABD Ambargo Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e karşı yeni yaptırım kararı aldı. Reuters'ın yayınladığı habere göre, 9 şirketi daha kara listeye alan Trump, Huawei'den sonra Xiaomi'yi de listeye dahil etti. Trump'ın iddiası ise kara listeye alınan ve Xiaomi'nin de içinde bulunduğu bu 9 şirket, Çin ordusuyla bağlantılı.

Bu haberin ardından Xiaomi Türkiye'den de bir açıklama yayınlandı. Açıklamanın tam metni şu şekilde:

"Şirketimiz varlık gösterdiği bölgelerin ilgili yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak faaliyetlerini yürütmekte ve tamamen bireysel ve ticari kullanıma yönelik ürünler ve hizmetler sunmaktadır. Şirketimiz Çin ordusuna ait değildir, Çin ordusuyla herhangi bir bağı bulunmamaktadır ve NDAA'da (ABD Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası) belirtildiği şekilde "Komünist Çin Askeri Şirketi" değildir. Şirketimizin ve hissedarlarımızın çıkarlarını korumak üzere gerekli tüm önlemler tarafımızdan alınacaktır. 

Şirketimiz, bu sürecin olası sonuçlarının grup üzerindeki etkilerini değerlendirmek üzere detaylı incelemelerini sürdürmektedir. Gerekli olması halinde ilerleyen günlerde ek açıklamalar yapılacaktır."

Trump'ın aldığı karara göre, ABD'li yatırımcılar bu şirketlere yatırım yapamayacak ve yatırımları olan ABD'li yatırımcılar da 11 Kasım 2021 tarihine kadar bu şirketlerdeki yatırımlarını geri çekecek. Öte yandan bilindiği üzere Trump, 20 Ocak'ta koltuğu Biden'a devredecek. Azil süreci de başlatılan Trump'tan sonra bu karar nasıl şekillenecek hep birlikte göreceğiz.

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