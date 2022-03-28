Eski Çalışanından, Microsoft'a Şok Suçlama

Microsoft, yüz milyonlarca dolarlık yolsuzluk ve rüşvetle suçlanıyor. Bu suçlama, 1998-2018 yılları arasında Microsoft'ta çalışan ve deneyimlerini anlatan ayrıntılı bir rapor yayınlayan eski çalışan Yasser Elabd'dan geliyor.
Elabd, bu süre zarfında orta doğu ve Afrika bölgelerindeki Microsoft müşterilerine lisanslar, çözümler ve sözleşmeler satmaktaydı. 2016 yılındaysa bir müşteriye Afrika'da bir anlaşmaya ulaşmak için 40.000 dolarlık şüpheli bir ödeme talebi gördüğünü belirtiyor. Ancak bu müşteri şirketin dahili potansiyel müşteri listesinde bulunmuyordu ve anlaşmayı yöneten iş ortağı artık Microsoft için çalışmıyordu.
Doğal olarak, Elabd bunu, Microsoft hizmetleri mimarına gösterdi. Bir hizmet mimarı, çözümün hizmet verilebilirliğini, garantisini ve yönetilebilirliğini Kurumsal Mimari çerçevesinin sınırları içinde tanımlanıp teslim edilebilir olmasını sağlamaktan sorumlu olan kişi şeklinde tanımlanabilir. Elabd daha sonra bunu yöneticisine, İK'ya ve Microsoft hukuk ekibine iletti. İşlem sonunda durdurulurken, konu daha fazla araştırılmadı.
İşlemin durdurulmasının ardından mimarın yöneticisi, emir komuta zincirinde kendisini bypass ettiği için Elabd'ın karşısına çıktı. Adı açıklanmayan bu yönetici daha sonra Elabd'ın da yöneticisi oldu ve Elabd'a göre aralarındaki ilk resmi toplantı şöyle gelişti: "Hemen bire bir toplantı planladı ve bana işimizin Microsoft'a mümkün olduğunca çok gelir getirmek olduğunu söyledi. 'Senin bir engelleyici olmanı istemiyorum. Orta Doğu veya Afrika'daki herhangi bir yan kuruluş bir şey yapıyorsa, başınızı çevirip olduğu gibi bırakmalısınız. Bir şey olursa bedelini onlar öder, sen değil' diye ekledi. Şirket politikasını ihlal etmedikçe hiçbir şeyi engellemeyeceğimi söylediğimde, sesi keskin bir dönüş aldı. Bu işi beceremeyeceğimi ve anlaşma yapamayacağımı haykırdı. Ama 18 yıllık geçmişim benim yerime konuşuyordu."
Elabd daha sonra müdürünün yöneticisiyle (bir başkan yardımcısı) bir toplantı yaptı, ancak o da herhangi bir işlem yapmadı, bu yüzden endişelerini İK ve Microsoft CEO'su Satya Nadella'ya iletti. Başkan yardımcısı daha sonra hemen Elabd'a döndü ve ona son eylemleri ile "Microsoft'tan tek yönlü bir bilet ayırttığını" söyledi.
Bu görüşmeler sonrası önemli anlaşmaların dışında kalan Elabd'ın Afrika ve Ortadoğu'ya yapacağı seyahat ve seyahat talepleri de engellendi. Hatta bir genel müdür Elabd'a, Afrika'nın en nefret edilen insanlarından biri haline geldiğini söyledi. Sonuç olarak 2018'de Microsoft'tan kovuldu.
Yine de hikaye burada bitmiyor. Suudi Arabistan merkezli bir meslektaşı, Elabd'a Microsoft'un rüşvet verdiğine dair kanıtları gösteren e-postalar ve belgeler göndermeye devam etti.
Elabd'ın açıklamaları şu şekilde: "PricewaterhouseCoopers tarafından yürütülen birkaç ortağın denetimini incelerken, bir ürün veya sözleşme için satış şartlarını kabul ederken, bir Microsoft yöneticisinin veya satış görevlisinin, satın alma işlemini yapan kuruluştaki ortak ve karar verici ile bir yan anlaşma önereceğini keşfettim. Müşteri tarafındaki bu karar verici, Microsoft'a bir indirim talep eden bir e-posta gönderecek, bu da verilecek, ancak son müşteri yine de tam ücreti ödeyecekti. İndirim miktarı daha sonra taraflar arasında ortaklaşa dağıtılacaktı: Programa dahil olan Microsoft çalışanları, ortak ve satın alma birimindeki karar verici - genellikle bir devlet görevlisi."
Elabd, Microsoft'un burnunun dibinde (ve belki de onayıyla) Ortadoğu ve Afrika'da bu tür birkaç rüşvet olayının gerçekleştiğini kaydetti. Elabd'ın bildiği kadarıyla değerleri yılda yaklaşık 200 milyon dolar.
İlginç bir şekilde, Elabd bulgularını ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) ve Adalet Bakanlığı'na (DoJ) da kanıt olarak sundu. Kanıtları kabul edilmiş olmasına rağmen, her ikisi de salgın durumunun yurtdışından kanıt toplamalarını engellediğini söyleyerek Microsoft'u daha fazla araştırmayı reddetti. Bu nedenle Elabd, açıklamasını halka açık bir şekilde yayınladı.
Microsoft Başkan Yardımcısı ve uyumluluk ve etik genel danışman yardımcısı Becky Lenaburg, The Verge'e yaptığı açıklamada suçlamalar hakkında şunları söyledi: "Sorumlu bir şekilde iş yapmaya kararlıyız ve her zaman herkesi yasaları, politikalarımızı veya etik standartlarımızı ihlal edebilecek gördükleri her şeyi bildirmeye teşvik ediyoruz. Çok eskilere dayanan bu iddiaları daha önce araştırdığımızı ve ele aldığımızı düşünüyoruz. Herhangi bir endişeyi gidermek için devlet kurumlarıyla işbirliği yaptık."
SEC, DoJ ve Microsoft'un bu iddiaları, medya raporları nedeniyle kamuoyunda ilgi görmeye başladıkları için tekrar araştırıp araştırmayacaklarını zaman gösterecek...
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