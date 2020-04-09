Karantinada Oynanacak En İyi 10 Mobil Oyun

Virüs salgını nedeniyle telefonunuzla daha çok zaman geçirmeye başladıysanız ve can sıkıntınızı gidecek bir oyun arıyorsanız doğru yerdesiniz. Bu yazımızda kendinizi ve başkalarını Covid-19'dan korurken evde oynayabileceğiniz ücretsiz ve ücretli en iyi 10 oyunu sizler için seçtik. İşte karantinada oynamak isteyeceğiniz en iyi 10 mobil oyun.
1. Hades' Star
Uzay tabanlı bir strateji oyunu arıyorsanız, kendi uzay aracı filonuzu oluşturup, kaynakları toplayacağınız, araştırma yaparak galaksinin uzak noktalarına ulaşacağınız bu oyun tam size göre.
Hades' Star (ücretsiz)
2. Shadowgun Legends
Shooter oyunlarını seviyorsanız ve içerisinde biraz da RPG öğelerinin bulunması canınızı sıkmayacaksa, Shadowgun Legends'i mutlaka denemelisiniz.
Shadowgun Legends (ücretsiz)
3. The Room: Old Sins
Amacınız bulmaca çözmek ise, The Room: Old Sins'in korku dolu hikayesi sizi içine çekecek. Oyunda büyük bir malikanede kaybolan bir çiftin hikayesi ele alınıyor.
The Room: Old Sins (ücretsiz)
4. Fortnite
Halen dünyanın en popüler oyunlarından biri olan, aynı zamanda battle royale türünü yükselten Fortnite, silahlarla, patlayıcılarla, kıyafetlerle ve hatta danslarla dolu. En iyi oyuncular karşısında şansınızın olması için bina yapma yeteneklerinizi geliştirmeniz gerekecek.
Fortnite (ücretsiz)
5. Real Racing 3
Sürüş yeteneklerinizi Ferrari, Lamborghini, Ford, Aston Martin, Mercedes-Benz ve diğer otomobillerle test etme şansı bulacağınız Real Racing 3, çoklu oyuncu modu ve kişiselleştirme seçenekleriyle en iyi yarış oyunlarından bir tanesi.
Real Racing 3 (ücretsiz)
6. Alto's Odyssey
Alto's Adventure oyununun devamı olan bu oyunda birbirinden güzel oyun seviyelerinde dolaşacak, balonların üzerinden zıplarken çölün gizemlerini keşfedeceksiniz. Tüm hedefleri tamamlamanız için combo'ları kullanmaya ihtiyacınız olacak.
Alto's Odyssey (ücretsiz)
7. Stardew Valley
2019'un en iyi ücretli oyunlarından biri olan Stardew Valley, RPG türünden esinlenen bir çiftçilik simülatörü. Oyuna ihmal edilmiş bir tarlayla başlayacak ve onu eski ihtişamlı günlerine taşımak için uğraşacaksınız.
Stardew Valley (38 TL)
8. Holedown
Kendine has bir konsepte sahip olan Holedown'da blokları bir defada yok etmek için doğru açıyı tutturmanız gerekiyor. Son yıllarda size bir şeyler satmaya çalışmayan iyi bir bulmaca oyunu bulmak zor olduğundan Holedown, nadir rastlayacağınız oyunlardan bir tanesi.
Holedown (17,99 TL)
9. Oddmar
Müthiş mobil platform oyunlarından Leo's Fortune'ın geliştiricileri tarafından sunulan Oddmar, vikinglerin, goblinlerin ve perilerin olduğu bir dünyada geçiyor. Bir karikatürü adeta canlandıran aksiyon-macera platform oyununda Oddmar'ı kontrol ediyor ve mantarı yiyerek yeni güçler kazanıyor, düşmanlarınızı yok ediyorsunuz.
Oddmar (ücretsiz, tüm bölümleri açmak 4,99 dolar)
10. JYDGE
Cyberpunk çetelerinin ciddi bir problem haline geldiği gelecekteki bir dünyada, bir sibernetik icra memurunu yönetecek ve her seviyede farklı zorlukların üstesinden geleceksiniz. Oyundaki yükseltme sistemi, sizi üzmüyor çünkü oyun içi satın almaya değil, tamamladığınız görevlere, tekrar oynadığınız seviyelere ve düşmanlardan yağmaladıklarına dayanıyor.
JYDGE (32,99 TL)
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