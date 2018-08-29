Acer Swift 5'in Amacı En Hafif Laptop Olmak!
Acer'ın yeni laptopu, hafifliğiyle ve yeni nesil işlemcisiyle eminiz birçok kullanıcının ilgisini çekecek!
Dünyanın en ince laptoplarını üretmesiyle tanınan Acer, yeni Swift 5'in inceliğiyle çok şaşırtmadı. İlk olarak Mayıs'ta gösterilen 15,6 inç'lik laptopun fiyatı ve çıkış tarihi de artık belli.
ABD'de Ocak 2019'dan itibaren satışa sunulacak olan 15,6 inç Swift 5'in fiyatı 1.099 dolardan başlayacak. Cihaz Avrupa'da 1.099 euro fiyatla bu sene, Kasım'da satışa sunulacak.
15,6 inç'lik ekranında 1920x1080 çözünürlük sunan Swift 5, 997 gramlık ağırlığıyla Acer'a göre piyasadaki en hafif 15 inç'lik laptop. Yeni tanıtılan sekizinci nesil Whiskey Lake Intel i5 veya i7 işlemciyle gelen laptop, 1TB NVMe PCIe SSD depolama ve entegre, Windows Hello destekli parmak izi okuyucusuyla geliyor.
15 inç'lik modeldeki ekran çerçevesinin sadece 5,87mm olması dikkat çekiyor. 14 inç ve 15 inç'lik modellerin ikisi de üst ve alt koruyucuda magnezyum-lityum alaşımını kullanıyor.
Acer'ın yeni laptop'unun hafifliği dikkatinizi çekmeyi başardı mı? Cevabınızı yorumlarda bizlerle paylaşın!
Zeynel A. Öztürk
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