Acer Yeni Bilgisayar ve Teknolojilerini Tanıttı! İşte Tüm Yeni Ürünleri!

Acer, gerçekleştirdiği next@acer etkinliğinde yeni bilgisayarlarını, monitör ve teknolojilerini tanıttı. İşte Acer'ın tanıttığı yeni Swift, Predator Helios, Predator Triton, Nitro, Chromebook ve daha fazlası!
Yeni Acer Swift 5 Taşınabilirlik, Stil ve Performansı Bir Araya Getiriyor
Acer bugün, güçlü olmasının yanı sıra gün boyu rahatça taşınabilecek kadar hafif olan yeni Swift 5 dizüstü bilgisayarla üretkenliğe yeni bir boyut getiriyor. Tasarım ve performans konusunda son derece etkileyici olan bu rahat taşınabilir ürün, harika özelliklerini profesyonel estetik görünümüyle tamamlıyor. Bu yılki modelde bulunan ince çerçeveler %90 ekran gövde oranı elde edilmesini sağlıyor. Ürün Antimikrobiyal Corning Gorilla Glass kaplı dokunmatik ekrana ve sis yeşili gibi yeni renk seçeneklerine sahip.
"Yeni Swift 5, ince ve hafif dizüstü bilgisayarlarda çıtayı yükseltiyor." diyen Acer BT Ürünleri İş Birimi Dizüstü Bilgisayarlar Genel Müdürü James Lin, sözlerine şöyle devam etti: "Üretkenlik için gereken gücü şık ve rahat taşınabilir kasayla sunan Swift 5, sık seyahat eden ve uygun performanslı bir cihaz arayan profesyonellere mükemmel bir seçenek veriyor."
1 kg'dan Az 1: Daha Az İle Daha Çok Şey Yapın
Son derece ince ve hafif yapıdaki Acer Swift 5 dizüstü bilgisayar stil, güç ve taşınabilirliği bir araya getiriyor. Yüksek kaliteli magnezyum lityum ve magnezyum alüminyum alaşımından üretilen 14,95 mm kasa, Intel'in yeni Xe mimarisini baz alan güçlü entegre grafiklere sahip yeni nesil Intel® Core™ işlemcilere ve tercihe bağlı NVIDIA® GeForce® MX350 GPU'ya ev sahipliği yapıyor. Tüm bu donanım toplam 1 kg'ın altında1 ağırlıkla sunuluyor. Bu güç, aynı anda birden fazla uygulamayı sorunsuz çalıştırma imkanı sunuyor. Yüksek hızlı 1 TB PCIe SSD depolama ve 16 GB'a kadar LPDDRAX ise bu uygulamaların hızlı yüklenmesini sağlıyor. Ayrıca, ofiste çalışanlar veya konferans görüşmeleri yapanlar üç ayrı soğutma modu arasında geçiş yaparak (sessiz, normal ve performans) cihazın ne kadar ses çıkaracağını belirleyebiliyor.
Narin Tasarım ve Etkileyici Ekran
Swift 5'in şık tasarımı sis yeşili veya safari altın renk seçenekleriyle geliyor. Her iki renkte de altın renkli hatlara yer veriliyor. Dizüstü bilgisayarın tamamen metal kasası keskin açıları ve minimalist profiliyle görüntüye önem veren profesyonellere mükemmel bir seçenek sunuyor. Swift 5'in tasarımı yalnızca dış görünüm üzerine kurulu değil. Bu yılki modelde yer verilen özel tasarım menteşe, ekran açıkken cihazı hafif bir şekilde yükseltiyor. Böylece daha rahat bir yazı yazma deneyimi ve daha iyi termal performans elde edilirken cihazın harika ekranı da daha çok öne çıkıyor.
Dizüstü bilgisayarın kapağı açıldığında geniş bir trackpad ve 14 inç FHD IPS[4] dokunmatik ekran ortaya çıkıyor. Bunların ikisi de birden fazla parmakla yapılan hareketlere destek vererek rahat bir kullanım deneyimi sunuyor. 300 nit parlaklığındaki ekran1 NTSC renk gamının %72'sini kapsıyor. Dört kenardaki ultra ince çerçeveler %90 ekran gövde oranıyla canlı ve etkileyici bir deneyim oluşturarak Swift 5'i film seyretmek ve işten sonra rahatlamak için de ideal hale getiriyor.
Antimikrobiyal Corning® Gorilla® Glass
Swift 5'in dokunmatik ekranı, dokunmatik ekranlarda koku ve leke bırakan mikroorganizmaların gelişimini azaltan Antimikrobiyal Corning® Gorilla® Glass2 katmanıyla kaplı.
Ayrıca, kullanıcılar touchpad, klavye ve kapakların da antimikrobiyal kaplamayla[5] kaplanmasını talep edebiliyor.
Geniş Bağlantı Seçenekleri ve Tüm Gün Süren Pil Ömrü
Swift 5'in 56 Wh1 pili tüm gün çalışmasının yanı sıra hızlı şarj özelliğine de sahip. Pil 30 dakikalık şarj ile 4 saat kullanım imkanı[6] sunuyor. USB Type-C, Thunderbolt™ ve USB 3.2 Gen 2 girişleri gibi bağlantı seçeneklerine ek olarak çift bant Intel® Wi-Fi 6 (GIG+) ve Bluetooth 5.0, profesyoneller istedikleri her yerde çalışabilmesine imkan veriyor. Swift 5 ayrıca kullanım kolaylığı ve güvenlik için Windows Hello destekli yerleşik parmak izi okuyucuya sahip. Wake on Voice desteği ise ekran kapalıyken bile Windows 10'u etkinleştirip soru sorma imkanı veriyor.
Fiyat ve Bulunabilirlik
Acer Swift 5; ekim ayında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 1.099 euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
Teknik özellikler, fiyatlar ve bulunabilirlik bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Belirli pazarlardaki bulunabilirlik, ürün özellikleri ve fiyatlar hakkında daha fazla bilgi için lütfen adresi üzerinden en yakın Acer ofisiyle iletişime geçin.
Acer; Predator Helios, Predator Triton ve Nitro Gaming Dizüstü Bilgisayar Modellerini Yeniledi
Acer bugün çevrim içi olarak düzenlediği global basın konferansında, popüler Predator Helios 700, Predator Helios 300, Predator Triton 300 ve Nitro 7 modellerini yenilediğini duyurdu. Bu yenilenen modeller her düzey oyuncuya heyecan verici özellikler sunuyor.
Dizüstü bilgisayar serileri şimdi en yeni 10. Nesil Intel® Core™ H serisi işlemcilerle masaüstü bilgisayar düzeyinde performansı her yere taşıma imkanı sağlıyor. NVIDIA® GeForce RTX 2080 SUPER™ veya RTX 2070 SUPER GPU'lar, yüksek yenileme hızına sahip ekranların en talepkâr AAA oyunlarda net görüntüler için ihtiyaç duyduğu performansı sunuyor. Acer en yüksek performansı uygun sıcaklıklarda sunmak için bu dizüstü bilgisayarlara gelişmiş termal tasarımlar, yeni soğutma teknolojileri ve ek ısı boruları ekledi.
Predator Helios 700 – Masaüstü Bilgisayarınızın Yerini Alacak Dizsüstü Bilgisayar
Kayar HyperDrift klavyeye sahip Predator Helios 700, hız aşırtılabilir 10. Nesil Intel Core i9-10980HK veya i7-10875H işlemciler ve NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER veya RTX 2070 SUPER GPU'larla donatıldı.
Cihazın termal özellikleri ise Intel Core i9 işlemcili modelde sunulan Predator PowerGem adlı yeni bir termal çözümle önemli ölçüde geliştirildi. Bakıra kıyasla ısıyı dikey olarak 3,83 kat daha iyi ileten PowerGem adlı özel malzeme, cihazın ısıyı daha verimli dağıtmasını sağlıyor. Tüm modellerde ayrıca üç adet bakır ısı borusu, Acer CoolBoost Teknolojisi, buhar bölmesi ve Acer'ın özel olarak ürettiği iki adet 4. Nesil AeroBlade™ 3D fan bulunuyor.
Diğer yüksek performanslı yenilikler arasında 2933 Hz bellek (maks. 64 GB), ek bir Thunderbolt 3 girişi (toplamda iki) ve hızın önemli olduğu uygulamalara öncelik tanıyan en yeni Killer DoubleShot™ Pro (Wi-Fi 6 AX1650i kablosuz ve E3100G Ethernet) yer alıyor. RAID 0 yapılandırmasıyla gelen PCIe NVMe SSD'ler her şeyin hızlı çalışmasını sağlarken oyunlar da Helios 700'ün NVIDIA® G-SYNC® teknolojili 17,3 inç 144 Hz FHD IPS[1] ekranıyla hayat buluyor.
Her tuşta ayrı RGB aydınlatmaya ve anti-ghosting özelliğine sahip klavyenin WASD tuşlarına MagTek mekanik anahtarlar eklendi. Yeni bir yarış tuşu seti ise hassas kontrol imkanı sağlıyor. Yarış oyunları için tasarlanan bu tuşlar sahip oldukları 1,5 mm kavis sayesinde oyuncuların daha hassas hareket edebilmesine olanak veriyor. Oyuncular dilediklerinde klavyedeki WASD tuşlarını çıkarıp yerine birlikte gelen MagForce tuşlarını ve yarış tuşlarını yerleştirerek kendileri için en ideal çözümü seçebiliyor. Tuşları değiştirdikten sonra Predator Sense uygulamasından veya P3 kısayol tuşuna basarak aydınlatmayı ve çalışma noktası düzeyini ayarlamak da mümkün.
Predator Helios 300 – Güçlü ve Özelliklerle Dolu
Acer'ın popüler Helios 300 modeli, oyuncu dizüstü bilgisayarlarının fiyat performans dengesinde çıtayı yükseltiyor. En yeni 10. Nesil Intel Core H serisi işlemciler, Max-Q Tasarımlı hız aşırtılabilir NVIDIA GeForce RTX 2070 GPU ve 3 ms tepki süresine sahip 240 Hz 15,6 inç FHD IPS ekranla donatılan Helios 300, uygun fiyata yüksek performans ve kapsamlı özellikler sunmaya devam ediyor. 32 GB'a kadar 2933 MHz DDR4 bellek, RAID 0 yapılandırmasıyla çalışan iki adet PCIe NVMe SSD ve 2 TB'a kadar sabit sürücü gibi özellikler de AAA oyunlar ve filmler için gereken hız ve depolama alanını sunuyor.
Genel performansı ve oyun deneyimini daha da ileriye taşıyan DTS Ultra Audio özelliği 360 derece çevresel ses etkisiyle multimedya içeriklerde gerçekçi bir atmosfer meydana getiriyor. Kulaklık kullanırken sesleri uzaklığına göre olması gerektiği gibi yansıtarak benzersiz bir denetim sunan bu özellik, farklı oyun türlerine (strateji, RPG veya FPS) göre hazırlanan özel ses modları içeriyor.
Acer'ın özel tasarım soğutma teknolojisi cihazın uygun sıcaklıkta çalışmasını sağlıyor. Gürültüyü azaltan ve hava akışını artıran bir adet yeni tasarım 4. Nesil AeroBlade™ 3D fan ile birlikte toplam iki adet fan içeren cihaz, Acer CoolBoost™ teknolojisiyle fanları manuel olarak ayarlama olanağı vererek kritik bölgelerin sürekli soğutulmasını sağlıyor. Stratejik noktalara yerleştirilen delikler ise hava giriş çıkışı sağlıyor.
Predator Triton 300 – Oyuncular ve İçerik Üreticileri İçin İdeal
Acer'ın güçlü ve ince oyuncu dizüstü bilgisayarı Predator Triton 300; 10. Nesil Intel Core H serisi işlemci, Max-Q Tasarımlı NVIDIA GeForce RTX 2070 modeline kadar GPU seçenekleri ve 240 Hz yenileme hızına sahip ekranla yenilendi. 15,6 inç FHD IPS ekran; 3 ms tepki süresi, 300 nit parlaklık ve %100 sRGB renk alanıyla hem oyun hem de içerik üretimi için ideal. Üç adede kadar M.2 SSD (bir adet PCIe, iki adet kombo) desteği sunan ürün, oyunculara aradıkları yüksek veri aktarım hızını ve geniş depolama alanını sağlıyor.
Cihazın gelişmiş termal tasarımında üç ısı borusu bulunuyor. Termal tasarımda ayrıca, çift fanlı soğutma sistemi (bir adet 4. Nesil AeroBlade 3D metal fan içerir), CoolBoost™ teknolojisi ve stratejik olarak yerleştirilmiş hava giriş ve çıkış delikleri de mevcut. Tüm bu performans, yalnızca 19,9 mm inceliğinde ve 2,1 kg ağırlığında metal[2] kasaya sığıyor. Oyuncular böylece istedikleri yerde oyun keyfini yaşayabiliyor.
Nitro 7 – Her Yerde Oyun İçin Şık Metal Tasarım
Acer'ın yenilenen Nitro 7 modeli taşınabilirliğe önem veren oyunculara farklı bir seçenek sunuyor. Yalnızca 19,9 mm inceliğinde ve 2,5 kg ağırlığındaki bu cihaz 10. Nesil Intel Core H serisi işlemcilere ve GeForce RTX™ 2060 GPU'ya yer verebiliyor. Yüksek hızlı M.2 SSD'ler için üç adede kadar yuvaya, RAID 0 yapılandırmasıyla 1 TB depolama alanına, 32 GB'a kadar DDR4 2933 belleğe, Killer™ Ethernet E2600 ve Intel® Wi-Fi 6 bağlantı seçeneklerine kadar uzanan özellikler sayesinde oyun yükleme ve tepki süreleri inanılmaz hızlanıyor.
Nitro 7'nin termal tasarımı çift fan, dört adet hava çıkışı ve Acer CoolBoost™ teknolojisinden oluşuyor. NitroSense özelliği ise otomatik moda kıyasla fan hızını %10, CPU/GPU soğutmasını ise %9 artırıyor. Tüm bu performans, 144 Hz yenileme hızına ve 3 ms tepki süresine sahip 15,6 inç yansımasız FHD IPS ekran ile bulanık olmayan net ve akıcı görüntülere dönüşüyor.
Fiyat ve Bulunabilirlik
Predator Helios 700 oyuncu dizüstü bilgisayarı; ekim ayında Kuzey Amerika'da 2.399,99 dolar; eylül ayında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 2.699 euro ve ağustos ayında Çin'de 44.999 RMB'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
Predator Helios 300 oyuncu dizüstü bilgisayarı; temmuz ayında Kuzey Amerika'da 1.199,99 dolar; EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 1.299 euro; haziran ayında Çin'de 8.999 RMB'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak
Predator Triton 300 oyuncu dizüstü bilgisayarı, eylül ayında Kuzey Amerika'da 1.299,99 dolar ve Temmuz ayında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 1.399 euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
Nitro 7 oyuncu dizüstü bilgisayarı, ekim ayında Kuzey Amerika'da 999,99 dolar ve temmuz ayında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 1.299 euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
Acer, İçerik Üreticilerine Yönelik ConceptD Serisini Yeni Monitörler, Dizüstü ve Masaüstü Bilgisayarlarla Genişletti
Acer bugün, içerik üreticiler için özel olarak tasarlanan, güçlü cihazlardan oluşan ConceptD serisini yeni üst düzey monitörler, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarla genişlettiğini duyurdu.
Seriye eklenen modeller arasında, sık seyahat eden içerik üreticiler için dönüştürülebilir tasarıma sahip ConceptD 3 Ezel dizüstü bilgisayar, küçük şirketlerde ve kreatif stüdyolarda çalışanlara yönelik güçlü ConceptD 100 masaüstü bilgisayar ve bilgisayar grafikerleri için ConceptD CP5, ConceptD CP3 ve ConceptD CM3 adlı üç yeni monitör bulunuyor.
ConceptD Serisi, tasarım öğrencileri ve YouTube meraklılarından CAD tasarımcılarına, video editörlerinden illüstratörler ve animasyon sanatçılarına kadar uzanan ölçekte birçok profesyonelin
ihtiyaçlarına yanıt veren çeşitli cihazlar içeriyor.
ConceptD 3 Ezel ve ConceptD 3 Dizüstü Bilgisayarlar – Mobil Yaratıcılık
Tasarım öğrencilerine, serbest çalışan tasarımcılara ve küçük tasarım stüdyolarına hitap eden birçok yüksek performanslı ConceptD dizüstü bilgisayar seçeneği bulunuyor. Orta ölçekli veya karmaşık CAD projeleri için yeterli gücü, hızı ve hassaslığı sunan ConceptD Ezel ve ConceptD 3 dizüstü bilgisayar modelleri, ekrana ve güçlü grafik teknolojilerine öncelik veriyor. Standart ve dönüştürülebilir dizüstü bilgisayar tasarımları şeklinde gelen ve daha ince ve daha hafif bir tarza sahip olan modeller, 14 ve 15,6 inç ekran seçenekleriyle her yerde çalışmaları düzenlemek ve sergilemek için kullanılabiliyor.
ConceptD 3 Ezel – Yaratıcı Bir Görünüm Elde Edin
Dönüştürülebilir yapıdaki yenilikçi ConceptD 3 Ezel dizüstü bilgisayar, içerik üreticilere mümkün olan en kullanışlı deneyimi sunmak için tasarlandı. Kehribar rengi arka aydınlatmaya sahip tuşlar tamamen metal olan beyaz renkli kasa üzerinde şık bir görüntü oluşturuyor. Geniş cam trackpad ise birden fazla parmakla yapılan hareketlere destek veriyor. Acer'ın yenilikçi Ezel menteşesi, cihazı şık olduğu kadar çok yönlü hale de getiriyor. Kullanıcılar, aralarında çizim için stant modu veya sunum için ekran modunun da yer aldığı toplam altı farklı kullanım modundan istediğini tercih edebiliyor. Ayarlanabilir askı modu, geleneksel dizüstü bilgisayar modu, tablet modu ve paylaşım modu da diğer modlar arasında yer alıyor. 18 saatlik pil ömrüne ek olarak1, cihazın yaratıcı araçları arasında programlanabilir tuşlar ve SD kart 7.0 okuyucu ve USB Type-C Thunderbolt™ 3 girişi gibi bağlantı seçenekleri bulunuyor. Ürün yalnızca 1,68 kg (14 inç) veya 1,95 kg (15 inç) ağırlığa sahip.
14 veya 15,6 inç boyutunda PANTONE Onaylı FHD dokunmatik ekrana sahip olan dizüstü bilgisayarlar, sRGB renk gamının %100'ünü kapsıyor ve delta E < 2 renk doğruluğu sunuyor. Gerçekçi görüntüler sunan ekran, 4096 basınç düzeyine sahip Acer Active Stylus ile çizim için son derece uygun. Sanatçılar, cihazın askı modundan yararlanarak kendileri için en ideal çizim açısını belirleyebiliyor. ConceptD 3 Ezel; 10. Nesil Intel® Core™ i7-10750H veya 10. Nesil Intel Core i5-10300H işlemciler, NVIDIA® Quadro® T1000 (ConceptD 3 Ezel Pro) veya GeForce® GTX 1650Ti GPU'lar ve 1 TB PCIe SSD depolama ile donatılmış olarak geliyor. Bu donanım özellikleri sayesinde ürün, yalnızca çizim için değil animasyon ve 3D modelleme için de yeterli performansı 40 dBa'dan daha düşük gürültüyle sunuyor.
ConceptD 3 Dizüstü Bilgisayar – Özgür Yaratıcılık
ConceptD 3 yüksek performanslı dizüstü bilgisayar zamanın ötesindeki tasarımıyla her yerde çalışmayı ve yaratıcılığı açığa çıkarmayı mümkün kılıyor. Geleneksel dizüstü bilgisayar tasarımını tercih edenlere hitap eden bu model, 20 saatlik pil ömrüyle[1] içerik üreticilere istedikleri her yerde işlerini düzenleme ve sergileme fırsatı veriyor. NVIDIA Quadro T1000 (ConceptD 3 Pro) veya GeForce GTX 1650Ti GPU'ları ve yeni 10. Nesil Intel Core H serisi işlemcilerle donatılan modeller, PANTONE Onaylı 14 veya 15,6 inç FHD ekranlarıyla renklerin kritik önem taşıdığı tüm 2D veya 3D işleri için özel olarak tasarlandı.
ConceptD 100 Masaüstü Bilgisayar –Yaratıcılığınızı Açığa Çıkarın
ConceptD 100 masaüstü bilgisayar, yoğun grafik performansı gerektiren 2D tasarımları ve giriş seviyesi 3D CAD modelleme için ideal yapısıyla profesyonel içerik üreticilerin ve multimedya sınıfların ihtiyaçlarını karşılıyor. Güçlü 9. Nesil Intel Core işlemciler ve NVIDIA GeForce veya Quadro GPU'larla donatılan ConceptD 100 masaüstü bilgisayar, 2D ve hafif 3D tasarımlarla uğraşanlara işlerini hızlı ve güvenilir bir şekilde yapabilme olanağı sunuyor.Bu küçük boyutlu bilgisayar, 256 GB kapasiteli yüksek hızlı SSD depolama, kapsamlı bağlantı seçenekleri ve 32 GB DDR4 RAM ile içerik üreticilerin tüm gerekli uygulamaları gecikme olmaksızın aynı anda kullanabilmesini sağlıyor. Ön kısımdaki hava girişi ve yandaki havalandırma bölümü, bu küçük iş istasyonunun serin kalmasını ve gürültü seviyesini adeta bir kütüphane düzeyinde (40 dBA) tutmayı sağlıyor. Şıklık ile özellikleri bir araya getiren tasarım kırık beyaz rengiyle modern ofislere veya çalışma alanlarına mükemmel uyum sağlıyor.
ConceptD CP5 ve CP3 Monitörler – Nefes Kesici Gerçeklikte Görüntüler
ConceptD CP5 ve ConceptD CP3 serisi monitörler; inanılmaz renk doğruluğuna ve güvenilir uyumluluğa sahip yüksek performanslı bir monitöre ihtiyaç duyan profesyonel bilgisayar grafikerleri, video editörleri ve animasyon sanatçılarına hitap ediyor. Her iki monitör serisi de tasarım süreçlerinde ve ortak çalışmalarda yüksek çözünürlük, renk doğruluğu, geniş renk gamı, HDR içeriklerle çalışabilme özelliği, yüksek yenileme hızıyla net görüntüler ve geniş ekran arayanlar için tasarlandı.
1,07 milyar renk ile PANTONE Onaylı CP5271U V modeli Delta E
Benzer özelliklere sahip olan ConceptD CP3 Monitör de profesyonel içerik üreticileri, video editörleri, animasyon sanatçıları ve grafik tasarımcılar için geliştirildi. DCI-P3 renk gamının %98'ini kapsayan ürün WQHD 3840 x 2160 piksel çözünürlük, 165 Hz'e ulaşan yenileme hızı ve VESA DisplayHDR 400 standardına sahip.
ConceptD CM3 Monitör – Hayal Gücünüzü Gerçeğe Taşıyın
ConceptD CM3 serisi monitörler, tasarım konseptlerini ve 3D içerikleri tüm ayrıntılarıyla görüntüleyebilen bir monitör arayan profesyonel grafik tasarımcılar ve fotoğraf editörleri için özel olarak hazırlandı. Model; üstün renk doğruluğu, net görüntüler, geniş renk aralığı, HDR desteği ve sağlam bağlantı seçeneklerine ihtiyaç duyulan işleri hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmek isteyen profesyonel tasarımcılar için ideal. Bu seri ayrıca 3D modelleme, sabit görüntülerin düzenlenmesi ve görüntü işleme için de uygun. Tasarım sürecine destek olan geniş ekranlar ortak çalışmayı da kolaylaştırıyor.
CM3271K modeli 4K UHD 3840 x 2160 piksel ekranıyla 4 ms (griden griye) tepki süresi, 60 Hz yenileme hızı ve Adobe RGB renk alanının %99'unu kapsayan geniş renk gamı sunuyor. AMD Radeon FreeSync uyumlu ve PANTONE Onaylı ürün, Delta E
Fiyat ve Bulunabilirlik
ConceptD 3 Ezel, eylül ayında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 1.699 euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
ConceptD 3, ekim ayında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 1.299 euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
ConceptD 100, EMEA bölgesinde haziran ayından itibaren 799 euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
ConceptD CM3, ağustos ayında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 719 euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
ConceptD CP3, ağustos ayında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 629 euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
ConceptD CP5, ağustos ayında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 759 euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
Acer, Dayanıklı Dizüstü Bilgisayarlar ve Tabletlerden Oluşan Enduro Serisini Duyurdu
Acer bugün, sahada çalışan profesyonellerin ihtiyaç duyduğu dayanıklılığı, taşınabilirliği ve performansı sunmak için özel olarak tasarlanan sağlam dizüstü bilgisayarlar ve tabletlerden oluşan Enduro serisini duyurdu. Acil müdahale ekipleri ve endüstriyel üretimde çalışan işçiler Acer Enduro N7 ile güvenle çalışabilecek. Etkinlik organizatörleri ve açık hava hobileriyle uğraşmaktan hoşlananlar ise ince, hafif ve dayanıklı Enduro N3'ü beğenecek. Enduro serisi tabletler perakendecilerde, depolarda ve üretim tesislerinde kullanılmaya uygun bir şekilde tasarlandı.
Acer Inc. Dayanıklı Bilgisayarlar Genel Müdürü Andrew Chuang, "Modern iş gücünün giderek daha da hareketli hale gelmesiyle sahada zorlu koşullarda kullanılan cihazların sayısı da artıyor. Sağlam yapılı dizüstü bilgisayarlar ve tabletlerden oluşan yeni Enduro serimiz, müşterilerimize işlerini halletmeleri için ihtiyaç duydukları dayanıklılığı ve performansı sağlıyor." dedi.
Acer Enduro N7 Dayanıklı Dizüstü Bilgisayar
Acer Enduro N7 dayanıklı dizüstü bilgisayar; acil müdahale ekiplerinin, saha çalışanlarının ve üretimde çalışanların ihtiyaç duyduğu sağlamlığı sunan darbe emici malzemelerden üretildi. MIL-810G ve IP65 sertifikalı[1] cihaz, en sert zeminlere düşmeye, toza ve suya karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlandı. Sıcak veya soğuk ortamlarda kullanıma uygun olan bu dayanıklı cihaz, 700 nit parlaklığındaki 14 inç FHD ekranıyla hem açık hem de kapalı mekanlarda mükemmel görüntü sunuyor. Enduro N7 uzun iş günleri için çift pille geliyor. Çalışırken değiştirilebilen pil 10 saat[2] kullanım sunuyor. Bunun yanı sıra bir de dahili geçiş pili bulunuyor.
Zorlu çalışma ortamlarında fiziksel hasara karşı dayanıklı olan Enduro N7, modern iş yükleri için gereken teknolojiyle de donatıldı. Sekiz çekirdekli 8. Nesil Intel® Core™ i5 işlemci farklı uygulamalar arasında akıcı geçiş yapan cihaz, aynı anda birden fazla işle uğraşma imkanı veriyor. Enduro N7 ayrıca son derece güvenli yapısıyla da dikkat çekiyor. Donanım seviyesindeki Trusted Platform Module (TPM) 2.0 açılış sırasında sızıntı olup olmadığını kontrol ederken, Acer Enduro Manageability Suite (AEMS) ise cihazı koruyor ve hizmet kurulumu veya sistem yapılandırmasını kolaylaştırıyor. Parmak izi sensörü de Windows Hello ile daha güvenli giriş imkanı sunuyor.
Acer Enduro N3 Dayanıklı Dizüstü Bilgisayar
Acer Enduro N3, dayanıklılık ve taşınabilirlik arasında denge kuran güçlü bir dizüstü bilgisayar. Ürün bu yapısıyla mimarlar, proje denetleyicileri, etkinlik yöneticileri, tarım sektöründe çalışanlar ve hatta açık alanlardaki maceralarını kaydetmeyi sevenler için ideal bir hale geliyor. Düşmeye ve suya karşı dayanıklı Enduro N3, MIL-STD 810G ve IP53[3] sertifikalarına sahip. Cihaz bunu 24,85 mm inceliği ve 1,985 kg'lık hafif yapısıyla sunuyor. Üründeki özellikler arasında düşmelere karşı dayanıklılık sunan sağlam köşeler, ekranı suya karşı koruyan Corning® Gorilla® Glass ve benzersiz su geçirmez Aquafan™ yer alıyor.
Fiziksel koruma; Discrete Trusted Platform Module, AEMS ve parola korumalı sabit diskler gibi birinci sınıf siber tehdit koruma özellikleriyle birleşiyor. Güvenlik ve yönetim araçları, cihazın 13 saatlik pil ömrü boyunca yapılan her şeyin güvenli olmasını sağlıyor. Ayrıca güvenlik için performanstan da ödün verilmiyor. Enduro N3'teki 10. Nesil Intel Core i7 işlemci ve 32 GB DDR4 RAM güvenilir performans sağlarken, tercihe bağlı sunulan NVIDIA GeForce MX230 bağımsız GPU ve 512 GB PCIe Gen3 NVMe SSD ise ağır iş yükleri için gereken gücü sunuyor.
Acer Enduro Management Suite (AEMS)
Çok sayıda cihazın kontrolünü sadeleştirmek için tasarlanan Acer Enduro Management Suite (AEMS) sistemi, mevcut cihazların güvenliğini sağlamaya ve yeni cihazların daha hızlı eklenmesine yardımcı oluyor. AEMS konsolu yöneticilerin AEMS özellikli cihazlara şu yollarla uzaktan etkileşime girebilmesini sağlıyor:
- Programlanabilir fiziksel tuşlar: AEMS özellikli tabletler ve dizüstü bilgisayarlarda güç düğmesinin yanında fiziksel tuşlar bulunuyor. Bu tuşlar, atanan uygulamaları otomatik olarak açmak için kullanılabiliyor.
- Giriş çıkış kontrolü: Giriş çıkışlara erişim uzaktan açılıp kapatılabiliyor[4]. Kameralar ve barkod tarayıcıları da etkinleştirilip devre dışı bırakılabiliyor.
- Cihaz takibi: Mevcut tüm cihazları listeleyen bu özellik sistem, donanım, yazılım ve uygulanan onarımlar hakkında bilgi veriyor.
- Uzaktan kurulum: Gerekli uygulamalar, BIOS değişiklikleri veya Windows güncellemeleri uzaktan kurulabiliyor.
Acer Enduro T5 Dayanıklı Tablet
10 inç boyutundaki dayanıklı Acer Enduro T5 (ET510-51W) Windows tablet, zorlu koşullarda uzun süre çalışmak için tasarlandı. Kesintisiz kullanım için değiştirilebilen 10 saat ömürlü2 pil ve 7. Nesil Intel Core m3 işlemci, lojistik ve üretim sektörlerinde çalışanların ihtiyaç duyduğu gücü sunuyor. MIL-STD 810G ve IP65 sertifikalarına sahip olan cihaz AEMS özelliğine de sahip. Yuvalar, kollar, omuz askıları, 4 noktalı omuz askıları, araç şarj cihazları ve araç içi tutucular gibi aksesuarlar da Enduro T5'in taşınabilirliğini ve işlevlerini artırıyor.
Acer Enduro T1 Dayanıklı Tablet
Esnek ve dayanıklı yapıdaki 10 inç Acer Enduro T1 (ET110-31W) Windows tablet, tercihe bağlı portföy tipi klavyesiyle 10,1 inç dizüstü bilgisayar şeklinde de kullanılabiliyor. MIL-STD 810G4 ve IP54 sertifikalı cihaz, Intel Celeron işlemci ve 64 GB of eMMC depolama alanıyla her yerde kullanılabilecek kullanışlı ve güvenilir bir çözüm sunuyor. Enduro T1 ayrıca eldivenle de kullanılabiliyor.
Acer Enduro T1 (ET108-11A) ise akıllı perakende, depo ve fabrika çalışanları için tasarlanan kompakt ve dayanıklı bir 8 inç Android tablet. MIL-STD 810G[5] ve IP54 sertifikalı bu tablet, tercihe bağlı aksesuarları ve programlanabilir tuşlarıyla birçok farklı ortama uygun hale getirilebiliyor. Enduro T1 ayrıca eldivenle de kullanılabiliyor.
Fiyat ve Bulunabilirlik
Acer Enduro N3, haziran ayında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 999 euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
Acer, Project Athena Tabanlı Yüksek Kaliteli Dönüştürülebilir 2K Chromebook Spin 713'ü Sundu
Acer bugün, tüketicilere ve kurumsal müşterilere yönelik Chromebook serisini yeni şık Acer Chromebook Spin 713 (CP713-2W) ve Acer Chromebook Enterprise Spin 713 modelleriyle genişletti. 10. Nesil Intel® Core™ kurumsal işlemcileriyle bağlantı seçenekleri, üretkenlik, performans ve platform kararlılığı alanlarında en yeni teknolojileri sunan modeller, kurumların bulut üzerinden çalışırken aradığı üstün üretkenlik becerisi ve performans ihtiyacını karşılıyor. Son teknoloji donanımlar, teknik özellikler ve tasarım, Chrome OS'in hızı, güvenliği ve sadeliğiyle bir araya geliyor.
Intel'in Project Athena adını verdiği inovasyon programına dahil olan Acer Chromebook Spin 713, gücünü birinci sınıf performans ve pil ömrü sunan en yeni 10. Nesil Intel® Core™ işlemcilerden[3] alıyor. Üründeki 2K 13,5 inç VertiView ekran, üretkenliği artıran 3:2 en boy oranıyla dikey konumda daha fazla görüntü sunarak ekranı kaydırma ihtiyacını azaltıyor.
Project Athena Yenilikleri
Acer Chromebook Spin 713 (CP713-2W), Intel'in Project Athena inovasyon programı dahilinde Intel ile birlikte geliştirildi. Bu program, en gelişmiş dizüstü bilgisayar deneyimlerini ve tasarımlarını ortaya çıkarma amacıyla başlatıldı. Gereken teknik özellikleri ve temel deneyimleri sunduğundan emin olmak için sıkı testlerden geçen ürün, her yerden çalışmak isteyen kişilerin ihtiyaç duyduğu hızı, anında açılma özelliğini ve pil ömrünü sunuyor.
"Acer Chromebook 713, Project Athena inovasyon programı kapsamında Acer ve Intel'in yürüttüğü çalışmaların sonucunda ortaya çıktı." diyen Intel Müşteri Bilgisayarları Grubu Başkan Yardımcısı Josh Newman, sözlerini şöyle sürdürdü: "10. Nesil Intel Core işlemcilerinden güç alan, Acer'ın ilk Project Athena tabanlı Chromebook modeli olağanüstü performans ile kurumsal müşterilere üst düzey üretkenlik sağlıyor."
İşlemci performansı alanında bugüne kadar gelinen en son noktadaki güçlü 10. Nesil Intel Core işlemciler birden fazla uygulama, sayfa, uzantı ve benzeriyle aynı anda çalışma olanağı sunuyor. Kullanıcılar cihazın hızlı şarj edilebilen ve 10 saat2 kullanım imkanı sunan piliyle iş saatlerinde ve ötesinde üretken olmayı sürdürebiliyor. Cihaz 16 GB'a kadar DDR4 SDRAM ve 256 GB'a kadar PCIe NVMe SSD depolama sunuyor.
Üretkenliği Artıran VertiView Ekran
Yeni Acer Chromebook Spin 713, %18 daha fazla dikey alan sunan ve ekranı aşağı kaydırma ihtiyacını azaltan 3:2 e boy oranına sahip 13,5 inç VertiView ekrana sahip. 2256 x 1504 piksel çözünürlükteki IPS[4] ekran, video izlerken veya Google Play'deki uygulamaları kullanırken 2K netliğinde görüntüler sunuyor. Corning Gorilla Glass ile üretilen dokunmatik ekran ve touchpad çizilmelere karşı dayanıklı olmalarının yanı sıra rahat bir kullanım deneyimi de sağlıyor.
İnce çerçeveler ise dizüstü bilgisayarın canlı görüntülerinin daha da öne çıkmasına yardımcı oluyor. İki adet entegre stereo hoparlör birinci sınıf ses kalitesi sunarken çift mikrofon da sesin geldiği yeri hassas bir şekilde belirleyerek net iletişim imkanı veriyor.
Esnek Tasarımda Askeri Sınıf Dayanıklılık
Acer Chromebook Spin 713 yepyeni tasarımlı alüminyum kasası askeri sınıf dayanıklılık standartlarına (U.S. MIL-STD 810G ile uyumlu[5]) uygun bir yapıya sahip. Kasa bu sayede bükülmeye, eğilmeye ve aşınmaya karşı dayanıklılık sunuyor. Sağlam tasarım ve darbe emici bölümler sayesinde ürün 122 cm yükseklikten düşmeye ve aşağı yönlü 60 kg basınca dayanabiliyor.
360 derece açılabilen dönüştürülebilir tasarım sayesinde dokunmatik ekran dört farklı modda kullanılabiliyor. Sunumlar için ekran modu, eğlence için tablet modu, klavyeyi kullanmak için dizüstü bilgisayar modu ve küçük alanlarda kullanım için çadır modu tercih edilebiliyor. Arka aydınlatmalı klavye çeşitli aydınlatma koşullarında üretkenliği artırıyor. Kolayca taşınabilen bu dönüştürülebilir tasarımlı cihaz, 16,8 mm inceliği ve 1,37 kg ağırlığıyla çantalara rahatlıkla sığarak sık seyahat eden kişilere ideal bir çözüm sunuyor.
En Yeni Wi-Fi Standardı ve Bağlantı Noktaları
Acer Chromebook Spin 713 tüketicilere ve kurumlara kesintisiz bağlantı sunmak için çeşitli seçeneklere sahip. Üründe her biri USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps'e kadar), USB-C ile DisplayPort ve USB şarj desteği veren iki adet USB 3.1 Type-C girişi bulunuyor. Ayrıca bir adet HDMI bağlantısı, USB 3.0 girişi ve MicroSD kart okuyucu yer alıyor. 2x2 MU-MIMO teknolojili çift bant Wi-Fi 6 AX201 (802.11ax) standardı hızlı ve güvenilir kablosuz bağlantı sunarken[6], Bluetooth 5.0 ise çevre birimlerini bağlamak için kullanışlı bir yol sunuyor.
Antimikrobiyal Corning® Gorilla® Glass
Acer Chromebook Spin 713'in dokunmatik paneli ve touchpad'i tercihe bağlı olarak[7] Antimikrobiyal Corning® Gorilla® Glass ile kaplı olarak geliyor.Özel formüllü Corning® Gorilla® Glass dokunmatik ekranlar ve touchpad'lerde koku ve leke bırakan mikroorganizmaların gelişimini azaltıyor.
Acer Chromebook Enterprise Spin 713
Yeni Acer Chromebook Enterprise Spin 713, kurumların çok sayıda cihazı yönetmesine imkan veren Chrome Enterprise Upgrade çözümüyle birlikte geliyor. Çalışanların cihazları paylaştığı ve ofis dışında kullandığı sağlık ve perakende sektörü gibi ortamlar için ideal olan Chrome Enterprise, bulut üzerinden çalışanlara güvenli ve verimli bir ortam oluşturuyor.
Chromebook'un hızlı ve güvenli işletim sistemi bulut tabanlı bir iş gücü oluşturma, yönetme ve bunu destekleme süreçlerini sadeleştiriyor. BT departmanları Chromebook Enterprise'ın kapsamlı, entegre güvenlik kapsamından rahatlıkla yararlanabiliyor. BT yöneticileri web tabanlı yönetim özellikleri sayesinde kolaylıkla güncelleme ve ayar yapabiliyor, uzantılar ve politikaları uygulayabiliyor[8]. Bu da Acer Chromebook Enterprise Spin 713'ün kurulumunu ve yönetimini kolaylaştırıyor, çalışma süresini artırıp toplam sahip olma maliyetini (TCO) düşürüyor.
"Her ölçekten şirket, çalışanlarının ofiste veya evde iş arkadaşlarıyla bağlantı kurup birlikte verimli çalışabilmesi için bulut tabanlı araçlar kullanmaya başladı." diyen Acer BT Ürünleri İş Birimi Dizüstü Bilgisayarlar Genel Müdürü James Lin, sözlerine şöyle devam etti: "Yeni Acer Chromebook Spin Enterprise 713, BT yönetiminin aradığı güvenlik, kurulum kolaylığı, yönetilebilirlik ve yatırım getirisini sunarak şirketlerin çok daha fazlasını başarmasını sağlıyor."
Tüketici Dostu Dönüştürülebilir Acer Chromebook Spin 311
Acer bugün ayrıca, okul projeleri ve günlük işler için tasarlanan tüketici dostu 11,6 inç dönüştürülebilir Chromebook Spin 311 (CP311-3H) modelini de tanıttı. Gücünü Mediatek MT8183 işlemciden alan model, aynı anda birden fazla uygulama, web sayfası ve belge çalıştırmak için gereken performansı sunuyor. 15 saate ulaşan2 uzun pil ömrü, uzun çalışma, iş ve oyun saatlerinde öğrencileri ve aileleri yarı yolda bırakmıyor.
Yalnızca 1 kg ağırlığındaki Acer Chromebook Spin 311 okul çantalarına kolayca sığabiliyor ve okul projeleri, iletişim ve eğlenceli uygulamaları kullanmak için eve rahatlıkla taşınabiliyor. Bu yeni Chromebook modeli, Antimikrobiyal Corning® Gorilla® Glass HD dokunmatik IPS ekranı ve içbükey tuşlara ve yeterli basış mesafesine sahip yeni geliştirilen klavyesi ile kullanışlı ve eğlenceli bir deneyim sunuyor. Geniş görüş alanlı web kamerası, 802.11ac 2x2 MU-MIMO Wi-Fi ve Bluetooth 4.2 gibi özellikler de Google Hangouts, Google Classroom ve daha fazlasıyla iletişim için gereken her şeyi aile üyelerine sağlıyor.
Android Uygulama Desteği
Yeni Chromebook Spin 713, Chromebook Enterprise Spin 713 ve Chromebook Spin 311; Google Play üzerindeki Android uygulamalarını destekliyor. Böylece kullanıcılar üretkenlik, yaratıcılık, hizmet ve diğer kategorilerde sevdikleri tüm uygulamalara erişebiliyor.
Fiyat ve Bulunabilirlik
Acer Chromebook Enterprise Spin 713, ağustos ayında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 899 euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
Acer Chromebook Spin 713 (CP713-2W), haziran ayında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 699 euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
Acer Chromebook Spin 311 (CP311-3H), haziran ayında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 299 euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
Acer Oyunculara Yönelik Ödüllü Predator Serisini Masaüstü Bilgisayarlar, Monitörler ve Aksesuarlarla Genişletiyor
Acer, ödüllü ürün serisini bir dizi güçlü, son teknoloji oyun PC'leri, monitörleri ve aksesuarlarıyla genişletti. Genişletilen seride, en üst teknolojiyi arayan profesyonellerden uygun fiyata sağlam bir oyuncu bilgisayarı isteyen oyun meraklılarına kadar her seviye oyuncu için bir seçenek var.
"Oyunculara yönelik en yeni ürünlerimizde günümüzün en yenilikçi ve güçlü teknolojilerine yer verdik." diyen Acer Co-COO'su Jerry Kao, sözlerine şöyle devam etti: "Oyun endüstrisinin liderlerinden biri olarak oyuncuların performans, kullanım kolaylığı ve konfor sınırlarını zorlayan, zengin özelliklere sahip sağlam sistemler ve cihazlarla rakiplerine karşı avantaj elde etmelerine yardımcı olmak istiyoruz."
Predator X25 Monitör – 360 Hz ile İnanılmaz Hızda Oyun
Bu güçlü 24,5 inç 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü oyuncu monitörü, 360 Hz inanılmaz yenileme hızıyla oyunculara mümkün olan en akıcı görüntüleri sunuyor. En yeni NVIDIA® G-SYNC® işlemcilerinden yararlanan Predator X25, oyunları son derece gerçekçi bir şekilde yansıtan gelişmiş özelliklerle en uygun oyun deneyimini oluşturuyor.
Predator X25 ortam ışığına göre parlaklığı ve renk sıcaklığını otomatik olarak ayarlayabiliyor. Predator X25, LightSense özelliği sayesinde ortamın aydınlatma düzeyini tespit ederek parlaklık düzeyini otomatik bir şekilde ayarlıyor ve rahat bir izleme deneyimi sunuyor. AdaptiveLight özelliği monitörün arka aydınlatmasını odanın ışık seviyesine göre otomatik olarak düzenliyor. ProxiSense özelliği ise belirli bir süre geçtikten sonra oyunculara ara vermeleri gerektiğini hatırlatıyor. Bu ergonomik monitör -5 ile -25 derece eğilebilme, +/- 30 derece dönebilme, +/- 90 derece çevrilebilme imkanına sahip. Ayrıca yükseklik de 4,7 inçe kadar ayarlanabiliyor.
Predator XB3 Serisi Monitörler - Akıcı Oyunlar, Parlak Görüntüler
Acer, Predator XB3 serisinde dört yeni monitör çıkarıyor: 31,5 inç Predator XB323QK NV, 27 inç Predator XB273U GS ve Predator XB273U GX, 24,5 inç Predator XB253Q GZ. Tümü NVIDIA G-SYNC Compatible sertifikasına sahip olan bu yeni yeni monitör serisi 240 Hz'e kadar yenileme hızları ve 4K'ya kadar çözünürlükle son derece akıcı oyun deneyimi ve 178 derece geniş izleme açıları sunuyor. DisplayHDR™ 400 desteğiyle yüksek kontrast ve renk doğruluğuyla inanılmaz parlak görüntüler elde edilirken, hızlandırmayla 0,5 ms'ye (griden griye) varan tepki süresi sayesinde hareketli sahnelerde bulanıklık önemli ölçüde azalıyor.
Yeni seride yer verilen Acer AdaptiveLight özelliği oyuncuların uzun oyun maratonlarında rahat etmesini sağlıyor. Ergonomik tasarımlı modeller öne arkaya yatırma, eksen etrafında dönme, eğme ve yükseklik ayarı imkanı sunan stantla geliyor. RGB LightSense özelliği ile oyuncular rengi, hızı, süresi ve parlaklığı birbirinden farklı çeşitli aydınlatma efektleri arasından istediğini seçebiliyor. Bu efektler ayrıca oyunlara, müziğe veya video içeriğine tepki verecek şekilde ayarlanabiliyor.
Predator Orion 9000 – Profesyoneller ve Oyun Tutkunları İçin Üstün Performans
Oyun tutkunları ve profesyonel oyuncular için tasarlanan yeni Predator Orion 9000 (P09-920), üstün performansla birlikte gelişmiş bir soğutma sistemi ve kolay yenileme olanakları sunuyor. Tam bir oyun canavarı olan bu seride Intel® Core™ i9 Extreme Edition modellerine kadar işlemciler, SLI modunda çift NVIDIA® Geforce® RTX® 2080 Ti ekran kartı, üç adede kadar 3,5 inç sabit disk ve iki adet 2,5 inç SSD, SSD ve sabit diskler için çalışırken değiştirme olanağı veren USB 3.2 Gen2 Type-C yuvası gibi donanım seçenekleri sunuluyor. Üç adet 4,7 inç Predator FrostBlade™ fan, önceki nesillere göre %16 daha fazla hava akışı ve %55 daha yüksek statik basınç sağlıyor[1]. Sıvı CPU soğutucusu fanı ise yoğun mücadelelerde sıcaklığı düşük tutuyor.
Entegre Killer™ E3100G ve Intel® WiFi 6 desteğiyle hızlı ve güvenilir kablosuz bağlantı elde ediliyor. Sistemde tek bir düğmeyle hız aşırtma yapmak da mümkün. EMI uyumlu kenardan kenara temperlenmiş camdan üretilen yan panel, iç fanlardaki renkli ARGB aydınlatmayı gözler önüne seriyor. Alet kullanmayı gerektirmeyen tasarım, sistemde değişiklik yapmayı kolaylaştırıyor. Tekerlekli ve kollu kasada kulaklık için kullanışlı bir yuva da bulunuyor.
Predator Orion 3000 – Orta Boy Kule Tipi Kasada Güçlü Performans
Yeni Predator Orion 3000 modelleri, en sevdiği oyunları keyifle oynamak veya performanstan ödün vermeden yayıncılık dünyasına girmek için orta boy kule tipi bir kasa arayan oyuncular için geliştirildi. 10. Nesil Intel® Core™ i7 işlemci[2] ve GeForce® RTX 2070 SUPER™ GPU2 sayesinde ürün birçok oyunun üstesinden gelebiliyor. Buna 64 GB'a kadar 2666 MHz DDR4 bellek, 1TB2 PCIe NVMe SSD ve iki adet 3,5 inç SATA3 sabit sürücü eklendiğinde video düzenlemek ve saklamak için gereken her şey elinizin altında oluyor. İki adet özel üretim Predator FrostBlade™ fan sıcaklığı düşürmek için hava giriş çıkışını etkili bir şekilde düzenliyor. Fanlarda ve kasanın ön kısmındaki dikey çubuklarda bulunan ışıklar ise PredatorSense™ yazılımı sayesinde 16,7 milyon renkle özel efektler oluşturabiliyor. Tercihe bağlı gelen EMI uyumlu temperlenmiş camdan yan panel güçlü bileşenleri ve renkli RGB'yi gözler önüne seriyor. Killer E2600 ile yüksek hızlı gigabit ağ performansı elde edilirken, Intel® Wi-Fi 6 özelliği2 de yüksek hızlı, düşük gecikmeli Kablosuz bağlantı performansı sunuyor.
Nitro 50 – Oyun Dünyasına Yeni Adım Atanlar İçin Pratik Bir Masaüstü Bilgisayar
Nitro 50 Serisi masaüstü bilgisayarlar 10. Nesil Intel® Core™ i7 modellerine kadar işlemci seçenekleri ve GeForce® RTX 2060 SUPER™ GPU ile oyunlarda ve yoğun grafik gücü gerektiren uygulamalarda akıcı bir deneyim için güçlü performans sunuyor. 64 GB'a kadar DDR4-2666 bellek2 de mümkün olan en yüksek performansa ulaşma imkanı veriyor. Keskin hatlar ve kırmızı LED'ler2 etkileyici bir oyun atmosferi oluştururken, 18 litrelik kasa masanın altına rahatça sığıyor.
Predator FrostBlade™ soğutma, sıcaklıkların düşük kalmasını sağlıyor. Oyuncular dilediklerinde fan hızını gerçek zamanlı olarak değiştirebiliyor. 1 TB NVMe PCIe SSD2 ve iki adet 3 TB sabit disk 2 ile yüksek kapasite sunuluyor.
Predator Cestus 350 Mouse – Hassaslık, Hız ve Tarz
Predator serisinin en yeni mouse modeli, ortalıkta duran kablolar olmadan oyunculara hızlı ve hassas kontrol sunuyor. Farklı oyun türleri farklı oyun tarzları gerektirdiğinden her biri için ayrı ayarlar bulunuyor. Predator Cestus 350 ile oyuncular, son derece hassas Pixart 3335 optik sensörüyle elde edilen DPI ayarlarından (16,000 DPI'a kadar) yararlanabiliyor ve 8 adet programlanabilir düğmeye görevler atayabiliyor. Böylece her oyuna uygun beş adet özel profil oluşturabiliyorlar. Ürün ayrıca kablosuz bağlantıyla 1 ms/1000 Hz, kablolu bağlantıyla 0,5 ms/2000 Hz sorgu oranına sahip.
Predator Gaming Chair x OSIM – Oyunlarda Maksimum Konfor
Profesyonel oyuncular ve e-spor tutkunları düşünülerek tasarlanan Predator Gaming Chair x OSIM, profesyonel masörlerin ellerini taklit eden OSIM V-Hand™ Masaj Teknolojisi sayesinde kullanıcının boynuna ve omuzlarına masaj yapıyor. Ovma, bastırma, döndürme ve hafifçe vurma gibi teknikleriyle de tüm sırta masaj yapan bu oyuncu koltuğu, oyun oynarken oluşan gerginliği almak ve hem oyun sırasında hem de sonrasında fiziksel konfor sağlamak için özel olarak geliştirildi.
Bu rahat ve ergonomik koltuk birçok şekilde ayarlanabiliyor. 145 dereceye kadar kaldırılabilen koltuğun sağ kol desteğinde bulunan düğmelerle omurganın S biçimi boyunca uzanan ellere benzer iki grup silindiri kontrol etmek mümkün. Masaj uzmanları tarafından hazırlanan üç otomatik masaj programı (Boyun ve Omuz, Bel, Enerji), uzun süre oturma nedeniyle oyuncuların sıklıkla ağrıyan boyun, omuz ve bel bölgelerine odaklanıyor.
Oyuncular kullanılan masaj tekniklerini birleştirerek masajı kendilerine göre ayarlama olanağına da sahip. Koltuktaki silindirler farklı boydaki kişilere uygun omuz pozisyonunu bulmak için altı farklı konuma getirilebiliyor. Ayrıca silindir genişliğini ayarlayarak, vücut genişliği nasıl olursa olsun doğru noktaya oturmasını sağlamak da mümkün. Ayrıca oyuncular yalnızca belirli bir noktaya odaklanan masaj da ayarlayabiliyor. Böylece, ağrıyan noktalara daha fazla özen gösterilebiliyor.
Koyu gri ve deniz mavisi hatlar taşıyan siyah karbon fiber desenli PVC deriye sahip Predator Gaming Chair x OSIM, sportif ve profesyonel bir görünüm sunuyor. Koltuğun kafa yaslama bölümündeki iki adet Bluetooth hoparlör kulaklığa gerek olmadan da oyun atmosferini güçlendiriyor.
Fiyat ve Bulunabilirlik
Predator XB3 Serisi, ağustos ayında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 439 euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
Predator Orion 9000, ekim ayında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 2.799 euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
Predator Orion 3000, ağustos ayında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 899 euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
Nitro 50, ağustos ayında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 799 euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
Predator Cestus 350 oyuncu mouse'u, ikinci çeyrekte EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 99 euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
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