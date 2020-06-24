Acer Yeni Bilgisayar ve Teknolojilerini Tanıttı! İşte Tüm Yeni Ürünleri!

Acer, gerçekleştirdiği next@acer etkinliğinde yeni bilgisayarlarını, monitör ve teknolojilerini tanıttı. İşte Acer'ın tanıttığı yeni Swift, Predator Helios, Predator Triton, Nitro, Chromebook ve daha fazlası!