Açık Kaynağın Çok Bilinmeyen 13 Kahramanı
Açık kaynak yazılım fikrinin bugünlere gelmesinde büyük rol oynayan ama çok da fazla tanınmayan, 13 gizli kahraman ile tanışın!
Açık kaynak yazılım dünyasında birçok tanınmış isim mevcut. Peki ya dinlenmek nedir, yorulmak nedir bilmeden, saatlerce çalışan gizli kahramanlara da saygı göstermemiz gerekmiyor mu?
Yazımızın devamında bulacağınız 13 kişi, açık kaynak yazılıma büyük katkıda bulunmakla kalmadı, çalışmalarıyla hayatımızı da kolaylaştırdı. Bu insanlar ve eşsiz çalışmaları olmasaydı, belki de açık kaynak fikri bugünkü konumuna ulaşamayacaktı.
1. Dimitris Glezos
Ücretsiz yazılım, her kıtadan büyük toplulukların katılımda bulunduğu uluslararası bir iş. Tüm bu işlerin son derece yetenekli ve sabırlı gönüllü çevirmenler olmadan yürümesi ise imkansız olurdu. Ancak Dimitris Glezsos'un Transifex projesi, çevirileri hiç olmadığı kadar kolay bir hale getirdi.
Transifex, özetle kaynak kodundaki tüm çevirisi mümkün dizileri ortaya çıkartarak onları herkesin kolayca çeviri yapabileceği bir web arayüzünde sunuyordu. Bu ise küçük boyutlu birçok projenin çeviricilerle buluşmasını ve teknik olmayan kullanıcıların da katkıda bulunabilmesini sağlıyordu.
2. Dan Williams
Dan Williams, Red Hat'ta uzun seneler kullanılan ağ bağlantı aracı Network Manager'ın baş geliştiricisi olarak çalışmıştı.
Williams'ın geliştirdiği yazılımlar, masaüstü ve dizüstü kullanıcılarına önemli ölçüde gelişmiş bir tecrübe sundu. Williams'ın kullanıcı beklentilerini bir üst düzeye taşıması ve katılımcı topluluğu hakkındaki ileri görüşü de üstün yeteneklerindendi.
Bugünlerde Network Manager'ın pek kullanılmadığını düşündüğümüzde Dan Williams'ın ücretsiz yazılımların tanınmayan gerçek kahramanlarından biri olduğunu söyleyebiliriz.
3. William Jon McCann
Jon McCann, Gnome wiki'de şöyle tanımlanıyor: 'Gnome Kabuğu'nun kullanıcı deneyimi çobanı'. McCann bu rolüyle Gnome Projesine 'ilk önce tasarım' yaklaşımını getirmişti.
Geliştirmede başvurulan bu yaklaşım, daha entegre, kullanımı daha kolay ve öncekilere göre çok daha iyi görünen ücretsiz yazılımların ortaya çıkmasıyla sonuçlanmıştı.
4. Jonathan Corbet
Mevcut en iyi Linux yayınlarından bir tanesi, Jonathan Corbet tarafından hayata geçirildi. LWN.net, geliştiriciler ve kullanıcılar için değerli bir kaynak sunuyor.
5. Jarrko Oikarinen
Jarrko Oikarinen'in ücretsiz yazılım ekosistemine katkısı oldukça eskiye dayanıyor, ancak hala birçok projede önemli bir rol oynuyor.
Oikarinen'in 1988'de meydana getirdiği Internet Relay Chat (IRC) internet tarihinde altın harflerle yazılmış durumda.
6. Pamela Jones
Jones'un SCO davalarını Groklaw'da belgelemesi, unutulmayacak çalışmalarından. Jones, sadece bu davaları aydınlatmakla kalmamış, yüksek çalışma azmiyle de örnek olmuştu.
7. Greg Kroah-Hartman
Linus Torvalds, Linux'un büyük babası olsa da, koda katkıda bulunan ve projede büyük sorumlulukları bulunan birtakım isimler var. Greg Kroah-Hartman da bu isimlerden biri.
Kroah-Hartman, Chris Wright ile beraber kernel'in kararlılığının korunmasında çaba harcamış, USB ve sysfs dahil bir takım alt sistemlerde de önemli çalışmalara imza atmıştı. Aynı zamanda Linux Driver Projesinin kurucusu olan Greg, şirketler için ücretsiz sürücüler meydana getirmiş, açık kaynak kodlu yazılım yapmayı başaramayan firmaları eleştirmişti.
8. Deb Richardson
LinuxChix, 1999'da Linux'da kadınları desteklemek ve bazı çevrimiçi forumlarda "soyunma odası atmosferi"nden farklı bir atmosfer oluşturmak için kurulmuştu. Kaynak kodunda kadınların erkeklere oranının çok düşük olması nedeniyle bu oldukça gerekliydi. İki ana kural, nazik ve yardımcı olmaktı. Bu sayede e-posta listeleri genişledi ve herkes dostça yardım alabilir bir duruma geldi.
9. Chris DiBona
Açık kaynak kodu, bilgisayar bilimi öğrencileri için vazgeçilmez bir kaynak. Zira sadece kaliteli bir kodu herkese açmakla kalmıyor, herkesin katkıda bulunabilmesine de izin veriyor. Ancak açık kaynak kodu, girilmesi göz korkutan bir dünya olabilir. Çünkü birçok öğrenci, gerçek projelerde çok az deneyime sahipler.
Chris DiBona ise her sene Google'ın Summer of Code programını takip ederek öğrencileri projelerle ve akıl hocalarıyla eşleştirdi. Bu sayede öğrenciler açık kaynak kodu ile tanışıyor ve açık kaynak kodu, ek bir güçten faydalanıyordu.
10. Raphael Bauduin
Raphael Bauduin, Free and Open Source Software Developers' European Meeting'i (FOSDEM - Ücretsiz ve Açık Kaynak Kodlu Yazılım Geliştiricileri Avrupa Toplantısı) meydana getirerek açık kaynak kodlu yazılıma büyük bir katkıda bulundu.
11. Simon Phipps
Java, en popüler programlama dillerinden bir tanesi olarak çoktan tarihe geçti. Ancak tescilli olan dil, ücretsiz yazılım geliştiricileri için birçok soruna yol açtı.
Simon Phipps, Sun'ın baş açık kaynak kodu yöneticisi olduğunda, Java GPL altında yayınlandı ve tüm bunlar değişti. Bu ise IcedTea paketinin oluşturulmasıyla sonuçlandı.
12. Chris Gray
Chris Gray, çok popüler OpenCD'nin devamı niteliğindeki OpenDisc projesini 2007'de ortaya çıkardı. OpenDisc, Windows için en iyi ücretsiz ve açık kaynak kodlu yazılımlardan oluşan bir koleksiyondu. Diski sürücünüze yerleştirdiğinizde bir menü ile programlar hakkında bilgi edinip onları yükleyebiliyordunuz.
13. Walter Bender
"Her çocuk için bir dizüstü" (OLPC) projesinin sunduğu en iyi şey, "kaynağı göster" düğmesiydi. Bu, çocuk büyüdükçe makinesindeki yazılımlar hakkında bir şeyler öğrenebileceği, değişiklikler yapabileceği ve nasıl çalıştığını anlayabileceği anlamına geliyordu.
Ancak OLPC, Microsoft ile çalışmaya başladıktan sonra projenin bu yapısı tehdit altında kaldı. İyi olan ise Bender'ın devreye girerek ve Sugar adındaki şirketi kurarak orijinal arayüzün geliştirilmeye devam edilmesini sağlamasıydı.
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