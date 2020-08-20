ADATA, Asya'nın En Çalışan Dostu Şirketlerinden Biri Seçildi

Asya'nın önde gelen insan kaynakları mecralarından biri olan HR Asia'nın yaptığı çalışma sonucunda ADATA, 160 şirketi geride bırakarak "2020'de Asya'nın En Çalışan Dostu Şirketleri" arasına girmeyi başardı.