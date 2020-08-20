ADATA, Asya'nın En Çalışan Dostu Şirketlerinden Biri Seçildi

Dünyanın önde gelen yüksek performanslı DRAM modülü, NAND Flash depolama ürünleri, oyuncu ekipmanları ve mobil aksesuar üreticilerinden biri olan ADATA Technology, Asya'nın önde gelen insan kaynakları mecralarından HR Asia tarafından 2020 senesinde Asya'da çalışılabilecek en iyi şirketlerden biri olarak gösterildi.
ADATA CEO'su Simon Chen bu başarıyla ilgili düşüncelerini şu sözlerle ifade etti, "Asya'da çalışmak için en iyi şirketler arasında gösterilmek bizim için büyük bir sevinç kaynağı. Bize bu onu yaşattıkları için HR Asia'ya teşekkür ederiz. ADATA olarak çalışanlarımızın refahı ve mutluluğu bizim için birinci sırada geliyor, çünkü ürünlerimizin yenilikçiliği ve şirketimizin başarısı onların çabalarıyla gerçekleşiyor."
Çalışanlarının mutluluğuna önem veren şirket, farklı kaynak ve programlar aracılığıyla onların gelişimine katkı sağlamayı da hedefliyor. Bu doğrultuda çalışanlar 100 farklı konuda 300 saatlik seminer, kurs ve eğitim etkinliğinden faydalanma şansına sahipler. Çalışanlarla kurduğu iletişime de büyük önem atfeden ADATA, Öneri Kutuları, Başkan'ın Semineri, çalışan-yönetim toplantıları gibi yöntemlerle onlardan geribildirim alıyor. Çocuklu anneler için çalışma hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen şirket bu amaçla emzirme odaları kurulması, hamile çalışanlar için esnek çalışma ve eğitim programları uygulanması gibi çalışmalar yapıyor.
Business Media International'ın bir yayını olan HR Asia, her yıl çalışan iletişimi ve yönetimi konusunda örnek bir tutum sergileyen şirketleri seçiyor. Derginin Total Engagement Assessment Model (TEAM) yöntemini kullanarak gerçekleştirdiği anket çalışması, çalışanların moral durumları, ihtiyaçları, beklentileri ve motivasyonları gibi pek çok farklı kriterde ölçümler yapıyor.
Toplanan bilgiler şirketlerin insan kaynakları stratejilerini değerlendirmeleri ve çalışan mutluluğunu artırmak için gerekli adımları atmaları konusunda şirketlere yardımcı oluyor. HR Asia çalışmanın sonuçlarını Eylül ayındaki bir dosya konusuyla duyuracak. ADATA hakkında daha fazla bilgi almak için adata.com/tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.
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