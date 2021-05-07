Afrika'da, İnsanlık Tarihinin En Eski Mezarı Bulundu

Kenya'da bir mağarada bulunan mezar, insanlık tarihinin bilinen en eski mezarı olarak kayıtlara geçti. 78.300 yıl önce kazıldığı belirtilen mezarda, 3 yaşındaki bir çocuğun kalıntıları bulunuyor.