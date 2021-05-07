Afrika'da, İnsanlık Tarihinin En Eski Mezarı Bulundu

Kenya'daki bir mağarada, Afrika'da şimdiye kadar keşfedilmiş en eski mezar bulundu. Lüminesans tarihleme yöntemini kullanan araştırmacılar, mezarın yaklaşık 78.300 yıl önce kazılmış olduğunu tespit ettiler. Mezarlığın keşfedildiği Panga ya Saidi mağarası, Mombasa'nın kuzeyinde bulunuyor. Keşif, Nature dergisinde yayınlandı.
Orijinal projenin baş araştırmacısı Profesör Nicole Boivin yaptığı açıklamada, "Panga ya Saidi'yi ilk ziyaret ettiğimiz anda, burasının özel bir yer olduğunu anlamıştık" dedi. Mezardaki ceset sağ yanına, bacakları göğsüne doğru çekilerek yatırılmış. Dişlerin analizi, bedenin 2,5 ila 3 yaşları arasında bir çocuğa ait olduğunu gösterdi. Arkeologlar çocuğa Svahili dilinde "çocuk" anlamına gelen Mtoto lakabını taktı.
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Mezardaki kemikler ilk olarak 2013 yılında ortaya çıkarılmış ve tüm mezar 2017 yılında tamamen açılmıştı. Bedenin yerleştirildiği çukurun kasıtlı olarak kazıldığı, gövdenin mezara yerleştirildikten sonra mağaranın tabanının hızlı bir şekilde tortu ile kaplandığı görüldü. Beden, dayanıksız malzemeden yapılmış bir kefene sarılmış gibi görünüyor ve kafatasının pozisyonu, başın altına bir yastığın yerleştirildiğini gösteriyor.
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