"Ağ Ürünlerinde WiFi 5 Giriş Seviyesi Olmalı"

TP-Link, tüketicileri ağ ürünü yatırımı yaparken yeni teknolojileri tercih etmeleri konusunda uyarıyor. Artık WiFi 5 (AC) teknolojisinin giriş seviyesi olması gerektiğini belirten TP-Link Ülke Müdür Yardımcısı Ali Dinçer, N (WiFi 4) teknolojili ürünlere yatırım yapılmaması gerektiğini vurguluyor.
Yeni teknolojili ağ ürünlerine yatırım yapmanın, öncelikle günümüz kullanıcı ihtiyaçları için gerekli olduğunu söyleyen Dinçer, "Bugün evlerde WiFi'a bağlı cihaz sayısı çok arttı ve evin her yerinde güçlü, kesintisiz bağlantı gerekiyor. Bunu da ancak yeni teknolojili ağ ürünleriyle sağlayabiliriz" diyor. Wi-Fi 5 teknolojisinden itibaren çift kanal desteğinin geldiğini söyleyen Dinçer, daha eski teknolojilerde bu desteğin olmadığını vurguluyor. Tek kanal desteği olan bir ağın ortalama bir evin gereksinimleri için artık yetersiz olacağını bildiren Dinçer, "Ev ağını hem eğlence hem iş amaçlı kullanır durumdayız. Bu nedenle ağ performansının tüm ihtiyaçları karşılayabilmesi için çift kanal desteği önemli. Basit e-posta, web'te sörf gibi uygulamalar için 2.4 GHz kanalını kullanılırken, online oyun ya da videokonferans, HD film gibi yüksek bant genişliği gerektiren uygulamalar için 5GHz kanalı gerekli. Böylece aynı anda birden çok uygulama sorunsuz olarak yapılabilir" diyor.
Yatırım ömrünün uzunluğu için de yeni teknoloji
Türkiye'de ağ ürünlerinin kullanım süresinin Avrupa'ya oranla çok daha uzun olduğunu belirten Dinçer, "Türk halkı aldığı bir ağ ürününü daha uzun süre kullanmak istiyor. Bu nedenle de yeni teknolojiye yatırım önemli" diyor. Bugün WiFi 5 altı bir ağ teknolojisine yatırım yapan kullanıcıların hem performans konusunda memnun olmayacağını hem de yatırım ömrünün kısa olacağını söyleyen Dinçer, "Bu da kullanıcının mutsuz olacağı anlamına geliyor. TP-Link olarak bizim birincil amacımız, kullanıcı memnuniyeti. Mutlu kullanıcı için de önce doğru ürünün ve teknolojinin seçilmesi gerekiyor" diyor.
Bir yılı aşkın bir süredir en yeni ağ standardı olan WiFi 6 teknolojili ürünlerin satışını yaptıklarını belirten Dinçer, ağa bağlı cihaz sayısının çok fazla olduğu ve daha yüksek bağlantı hızı ve daha geniş kapsama alanı gereken evler için WiFi 6 teknolojisinin uygun olduğunu söylüyor.
TP-Link'in yeni teknolojileri Türk kullanıcısına sunmayı ilke edindiğini vurgulayan Dinçer, şu anda belli bazı ürünler dışında N (WiFi 4) teknolojili ürün satışa sunmadıklarını, WiFi 5 teknolojisini giriş seviyesi haline getirdiklerini açıklıyor.
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