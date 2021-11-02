Age of Empires 4, Yayınlanır Yayınlanmaz Steam'de Dev Bir Rekor Kırdı!

30 Ekim günü, yani Age of Empires 4'ün piyasaya sürülmesinden üç gün sonra, oyunun Steam'de yeni bir aktif oyuncu rekoru kırdığı açıklandı. SteamDB'ye göre kısa bir süreliğine 67.896 oyuncu aynı anda çevrimiçi oldu.
Age of Empires 4'ün piyasaya sürülmesinin, Microsoft Relic Entertainment'ın umduğu gibi gittiği açık. Yeni gerçek zamanlı strateji oyunu, oyunculardan çoğunlukla olumlu puanlar aldı ve Steam'de mevcut en çok satan oyunlar arasında en üst sırada kendine yer buldu.
Steam'de yaklaşık 70.000 oyuncu
Age of Empires 4 oyuncu sayısı da şu ana kadar iyi görünüyor. SteamDB'ye göre oyun, şimdiye kadarki zirve olan aynı anda 69.366 oyuncu sayısına ulaştı. Yani bu kadar kişi, aynı anda çevrimiçiydi.
Bu oyuncu sayısı, özellikle eski Age of Empires oyunlarıyla karşılaştırıldığında etkileyici. Age of Empires 2'nin nihai sürümü daha önceki en başarılı sürümdü, ancak o bile maksimum 38.725 eşzamanlı oyuncuya ulaşabildi. Onu, yaklaşık 28.000 oyunculu HD sürümü ve aynı anda 20.000'den fazla oyuncunun aktif olduğu Age of Empires 3'ün Definitive Edition'ı takip ediyor.
Bu arada tüm bu sayıların sadece Steam platformunda ortaya çıktığını da belirtmek gerekiyor. Age of Empires 4, gibi eski Age of Empires oyunlarının son sürümleri de Microsoft Store'da paralel olarak mevcut. Ek olarak, Age of Empires 4, abonelikle oynayabileceğiniz Xbox Game Pass'in de bir parçası. Bu nedenle, oyunundaki gerçek oyuncu sayısı, Steam'in açıkladığı sayının çok daha üzerinde olduğu bir gerçek.
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