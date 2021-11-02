Age of Empires 4, Yayınlanır Yayınlanmaz Steam'de Dev Bir Rekor Kırdı!

Age of Empire 4'ün yayınlanması oldukça görkemli oldu. Oyun, yayınlanır yayınlanmaz Steam'deki aktif oyuncu rekorunu kırmayı başardı, en çok satanlar listesinin tepesine yerleşti.

Age of Emipires 4 rekorla geldi

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