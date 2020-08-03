Dünyada Oyun Oynayan İnsan Sayısı Belli Oldu! İşte Rakamlar!

Oyun ve espor ajansı Next In Game ve uluslararası SEO & dijital pazarlama ajansı Zeo Agency iş birliği ile hazırlanan "Gaming Sektörü 2019-2020 Q1 Raporu" yayınlandı. İşte dünyada oyun oynayan insan sayısı!