AirPods Max İçin Üretilen Özel Gucci Kılıfı, Kulaklıktan 2 Kat Daha Pahalı!

Apple'ın kulak üstü kulaklıkları AirPods Max pek çok Apple fanı tarafından sevilerek kullanılırken, ürünün performansının yanı sıra tasarım yönüyle de oldukça şık olduğu aşikar. Eğer AirPods Max sahibi iseniz ve bu kulaklık için "özel" bir kılıfınız henüz yoksa, Gucci sesininiz duymuş.
Lüks ürünleriyle tanınan Gucci, AirPods Max için bir taşıma çantası üretmiş. Ürettiği çanta her ne kadar güzel görünse de sahip olduğu fiyat etiketiyle oldukça şaşırtıcı, zira fiyatı AirPods Max'in 2 katı kadar.
Apple'ın AirPods Max kulaklıklarnı şu an yurt dışında 499 Dolar, Türkiye'de ise 7 bin 999 TL fiyatla satın alabiliyorsunuz. Gucci'nin AirPods Max kulaklıkları için ürettiği kılıf için sunduğu fiyat ise tam 980 Dolar. AirPods Max'ın neredeyse 2 katına Gucci'den AirPods Max kılıfı satın almak istiyorsanız bu bağlantıyı izleyebilirsiniz.
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