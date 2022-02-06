Sıcak Sahra Çölünde Yaşanan Kar Yağışı Herkesi Şaşırttı!

Sıcak bir çölde kar yağışı yaşanması herkesi şaşırttı. Ama bu durum, aslında çok da sıra dışı değil!

  • Levent Öztürk
Çöle kar yağdı, herkes şaştı kaldı!

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