AirPower İsmi Sessiz Sedasız Ortadan Kalktı!
Apple'ın AirPower kablosuz şarj cihazı projesinin aşırı ısınma nedeniyle rafa kaldırıldığı iddia ediliyor...
Apple geçen yıl 12 Eylül'deki iPhone etkinliğinde, AirPower adlı yeni bir kablosuz şarj cihazı da duyurmuştu. Cihaz, Qi kablosuz şarjı destekleyen ilk iPhone'lar olan iPhone 8, 8 Plus ve X'in yanı sıra Apple Watch ve AirPod'larınızı aynı anda şarj etme imkanı sunacaktı.
AirPower'ın 2018'de piyasaya sürüleceğine dair bir duyuru vardı ve bu tarihten beri herhangi bir güncelleme olmadı. Bunun dışında konu ile ilgili neredeyse tüm materyal Apple'ın web sitesinden kaldırıldı.
Sonny Dickson'dan gelen bir rapora göre, Apple yutamayacağı lokmayı ısırdı. Ana sorunlardan biri ısı yönetimi ve cihazların ısınmasıyla ortaya çıkıyor. Dolayısı ile söz verilen kadar hızlı şarj mümkün olmuyor.
Rapor, AirPower'ın üç cihaz türünü şarj etmek için üç farklı boyutta, 21 ila 24 arası güç bobinine sahip olduğunu söylüyor. İşleri daha zor hale getirecek bir durum, farklı boyutlardaki bobinlerin üst üste gelmesi zorunluluğu. Bu gerekli, çünkü şarj cihazının herhangi bir bölümünde üç tür aygıttan herhangi birini şarj edebilmemizi mümkün kılıyor.
Daring Fireball'a göre, Apple'daki bazı mühendisler projenin başından itibaren asla piyasaya sürülemeyeceğini söylediler, ancak diğer mühendisler ise bu projenin teslim edileceğine dair söz verdiler.
Şu anda iddia o ki, ürün tamamen rafa kaldırıldı. Beklentilere göre kuyruğu dik tutmak isteyen Apple, AirPower adını tamamen farklı bir ürüne verilecek ve ilkbaharda yapılacak etkinlikte piyasaya sürecek. Durum her ne olursa olsun Apple'dan gelecek hamle merakla bekleniyor.
Yavuz Alp Şimşek
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