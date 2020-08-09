Akıllı Ev Temizliğine İkisi Bir Arada Robot Çözüm!

Yeni Eufy RoboVac G10 Hybrid, hem ıslak hem kuru temizlik yapabilmesi, Akıllı Dinamik Navigasyon özelliği ve mobil uygulamayla yönetilebilmesi ile tüketicilerin hayatına kolaylık ve rahatlık katacak.