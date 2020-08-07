Beyrut'taki Patlamanın Yarattığı Yıkımın Uydu Görüntüleri Ortaya Çıkıyor

Lübnan'da salı günü büyük bir trajediye neden olan patlamanın sonuçları, uydu fotoğraflarına böyle yansıdı.

Uydudan Beyrut'taki Trajedinin Görüntüleri

Lübnan'ın Beyrut şehrinde geçtiğimiz salı günü yaşanan korkunç patlama, çevresinde büyük hasara ve en az 100 kişinin ölümüne yol açmıştı. Uydularda gelen yeni görüntüler ise, işte bu büyük yıkımın boyutlarını farklı bir açıdan gözler önüne serdi. Uydu görüntüsü firmaları olan Planet Labs ve Maxar Technologies, Beyrut'un patlamadan önceki ve şimdiki durumunu gösteren fotoğrafları Twitter'da paylaştı. Görüntülerde limanın önemli bir kısmının ortadan kalktığı çok net bir biçimde gözlenebiliyor

Büyük çaplı patlamaya limanda yıllar içerisinde stok yapılan amonyum nitratın neden olduğu düşünülüyor. Felaketin nasıl gerçekleştiğine dair incelemeler devam ediyor.

Maxar ise limanın önceki ve sonraki haline yakınan bakan bir animasyonlu GIF paylaştı. Fotoğraflar, patlamanın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Maxar daha sonra limanın ve etrafındaki alanların ayrıntılı uydu görüntülerini paylaştı:

Felaketin ardından hastanelerin dolup taştığı Beyrut'ta yüz binlerce kişinin evini kaybetmiş olabileceği söyleniyor. 

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