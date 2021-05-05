Akıllı Saate Retro Seçenek: Amazfit Neo! İşte Amazfit Neo Özellikleri

Amazfit, giyilebilir ürünler serisinin en yeni üyelerinden olan Amazfit Neo detaylı sağlık ve fitness fonksiyonları sayesinde piyasadaki en değerli ve sıra dışı akıllı saatlerden biri haline geliyor.

Akıllı Saatte Yeni Seçenek: Amazfit Neo!

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