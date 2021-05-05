Akıllı Saate Retro Seçenek: Amazfit Neo! İşte Amazfit Neo Özellikleri

Amazfit, giyilebilir ürünler serisinin en yeni üyelerinden olan, çekici bir retro-dijital tasarıma, temel spor ve fitness işlevlerine ve etkileyici pil performansına sahip Amazfit Neo'yu Türkiye'de satışa çıkarıyor. İster yaşam tarzınıza uygun benzersiz bir saat, ister fitness hedeflerinizi izlemenize ve yönetmenize yardımcı olacak bir akıllı saat arayışında olun, sağlığınız hakkında daha fazlasını keşfetmek için Amazfit Neo nereye giderseniz gidin yanınızda olacak.
Amazfit Neo - Modern Fonksiyonlar, Retro-Dijital Tasarım
Yuvarlatılmış dört köşeli ekran ve dört adet fiziksel işlev düğmesi, Amazfit Neo'nun klasik tarzıyla öne çıkmasını sağlıyor. Hem kendi stillerini tamamlayacak, hem sağlık ve zindelik bilgileri sağlayacak uygun bir akıllı saat arayışında olanlar için ideal olan Amazfit Neo, siyah, yeşil ve kırmızı olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunuluyor.
Dayanıklı plastik gövdesi ve PUR kayışıyla sadece 32 gram ağırlığındaki Amazfit Neo, her zaman açık ekranında zamanı ve adım sayısını gösteren 1,2 inç büyük STN ekrana sahip. Yüksek oranda güç tasarrufu sağlayan bu ekran netliğiyle ve parlak ışık altında bile okunması kolay oluşuyla öne çıkıyor. "Uyandırmak için kaldır" özelliği kullanıcıların saati okurken ekranı hızlı ve doğal bir şekilde etkinleştirmesine olanak tanıyor.
Amazfit Neo, akıllı telefonunuzdaki bir dizi popüler uygulamadan gelen kısa mesajlarla, e-postalarla ve bildirimlerle senkronize olabiliyor ve buradan gelen bilgileri bileğinizde görüntüleyebiliyor.
Sağlık ve Fitness için Temel Özellikler
Bu güzel görünümlü akıllı saat, kişisel sağlık hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak için çok çeşitli temel sağlık analizi ve fitness izleme işlevlerini bir araya getiriyor. Amazfit Neo, kalp atış hızınızı 7/24 izleyen BioTracker™ PPG optik sensörüne sahip. Dinlenme sırasındaki kalp atış hızınızı, kalp atış hızı bölgelerini ve kalp atış hız aralığı izlemenin yanı sıra, kalp sağlığınızı daha iyi anlamanıza yardımcı olan hızlı kalp atış hızı uyarılarını ve gerçek zamanlı bilgilendirmeleri de sağlıyor.
Yenilikçi PAI™ Sağlık Değerlendirme Sistemi, kalp atış hızı verilerinizi, fiziksel sağlık durumunuzu bir bakışta anlamanıza yardımcı olan kişisel bir puana dönüştürüyor. PAI puanınız kişisel profilinize, izlenen aktivitenize ve kalp atış hızınıza bağlı olarak değişen, sizin için kişiselleştirilmiş bir ölçüm olanağı sunuyor. Kapsamlı araştırmalara dayanan PAI™ Sağlık Değerlendirme Sistemi, sağlıklı kalmak, kişisel zindelikte en iyiye ulaşmak ve bunu sürdürmek için ne kadar aktiviteye ihtiyacınız olduğunu hesaplamayı kolaylaştırıyor. Bu devrim niteliğindeki aktivite seviyesi göstergesi, verileri kaydetme ve analiz etme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Amazfit Neo'yu kolunuzda tutmak, her zaman, her yerde ve herhangi bir egzersizde PAI puanları kazanmanıza olanak tanıyor.
Amazfit Neo uyku izleme özelliğiyle uyku düzeninizi anlamanızı ve uyku kalitenizi artırmanızı kolaylaştırıyor. Uygulamayla senkronize edildikten sonra, rüya gördüğünüz Hızlı Göz Hareketi (REM) uyku safhası ve hatta gündüz uykusu dahil olmak üzere hafif ve derin uyku aşamalarında ne kadar zaman geçirdiğiniz hakkında daha fazla bilgi edinebiliyorsunuz.
Güçlü BioTracker™ PPG optik sensör ve güçlü algoritmalar, adımlar ve kaloriler dahil olmak üzere kondisyonunuzu yakından izliyor. Amazfit Neo'nun üç popüler spor modu - koşu, yürüyüş ve bisiklet - egzersiz yaparken gerçek zamanlı bilgileri, mesafeyi ve nabzınızı görüntülemenizi sağlıyor. Daha birçok sporda ayrıntılı gerçek zamanlı antrenman takibi için uygulamaya bağlanmanız yeterli. Suya dayanıklı tasarımıyla havuzlarda veya açık denizde yüzerken bile en zorlu antrenmanlarınızın takip edildiğinden emin olabilirsiniz.
Kesintisiz ve Bir Aktif Yaşam Tarzı İçin Uzun Pil Ömrü
Teknolojik yenilikleri bünyesinde bulunduran Amazfit Neo, 28 günlük etkileyici bir pil ömrüne ve kesintisiz aktif yaşam tarzını sürdürmenizi sağlayan güç yönetimi yeteneklerine sahip. Amazfit Neo, tipik günlük kullanım seviyelerinde tek bir tam şarjla dört haftaya kadar, güç tasarrufu modunda 37 güne kadar çalışabiliyor.
Herhangi bir aktivite için vazgeçilmez bir arkadaş olan Amazfit Neo, kullanıcıların dünyalarını şık bir şekilde keşfetmelerini, formda, sağlıklı ve canlı kalmalarını sağlayan uygun fiyatlı bir akıllı saat seçeneği sunuyor.
Fiyat ve Bulunabilirlik
Amazfit Neo KDV dahil 349,00 TL'ye Hepsiburada.com başta olmak üzere çok sayıda online satış platformundan temin edilebiliyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın