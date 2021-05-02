Galaxy S20, Samsung'un Başına Bela Oldu: Koreli Deve Toplu Dava Açılıyor!

Samsung, Galaxy S20 serisini ilgilendiren olası bir üretim hatası nedeniyle bir toplu dava ile karşı karşıya. Bazılarınızın hatırlayabileceği gibi, Galaxy S20 serisinin bir yıl önce piyasaya sürüldüğü sırada, web'de düzinelerce müşteri şikayeti, görünüşte arka kamera camının kırılmasına yol açan potansiyel bir Galaxy S20 tasarım kusurunu anlatmaktaydı.
Bu sorunu çok daha ilgi çekici kılan şey, tüm şikayetlerin benzer şekilde alışılmadık bir olayı tanımlamasıydı; ana kamera düzenini kaplayan cam, kendisine herhangi bir kuvvet uygulanmadan çatlamaktaydı. Etkilenen telefonlar yanlışlıkla düşürülmemişlerdi ve bunun yerine camın kendi kendine kırıldığı bildirilmekteydi.
Hukuk firması Hagens Berman, Samsung'un başlangıçta konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmadığını, ancak daha fazla şikayet geldikçe şirketin sorunun iç baskıdan kaynaklandığını iddia ettiğini söylüyor. Sorun, görünüşte camın altında biriken yabancı parçacıklardan kaynaklanıyor ve bu da daha düşük toleranslara ve camın basınç altında çatlama olasılığının artmasına neden oluyor.
Firma şimdi sorunu görmezden gelmesi ve garanti kapsamında tutmayı reddetmesi nedeniyle Samsung'a karşı toplu dava açtı. Bu sorunu yaşayan Galaxy S20 sahipleri, cam değişimini kendi ceplerinden ödemek zorunda kalmıştı. Hukuk firması, müşterilerin Samsung'un hatalı tasarımı için ödeme yapması gerektiğine ve Galaxy S20 sahiplerinin zararının karşılanmasının şart olduğuna inanıyor.
Kamera camı kırılan Galaxy S20 sahipleri, Hagens Berman tarafından web sitelerinde bir form doldurmaları için teşvik ediliyor. Hagens Berman'ın veya başka bir firmanın bir uzlaşma sağladığını varsayarsak, mahkeme, toplu dava için hukuk ekibine makul bir ücret ödenmesine karar verecektir.
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