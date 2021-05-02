Galaxy S20, Samsung'un Başına Bela Oldu: Koreli Deve Toplu Dava Açılıyor!

Geçen senenin amiral gemisi telefonu Galaxy S20, Samsung'un başına büyük işler açabilir. Pek çok kullanıcı, Galaxy S20 nedeniyle Koreli deve toplu dava açıyor.

  • Levent Öztürk
Samsung'a Galaxy S20 Davası Açılıyor

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